 Коментар: Меркель і Путін - надійні противники у нестабільний час | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.08.2018

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Європа

Коментар: Меркель і Путін - надійні противники у нестабільний час

Анґела Меркель та Володимир Путін зустрічалися уже вдруге за три місяці. Атмосфера між обома прохолодна, але Дональд Трамп змушує їх згадувати, що вони мають спільного, пише Міхаела Кюфнер.

Анґела Меркель та Володимир Путін

Анґела Меркель та Володимир Путін

Формат говорить сам за себе: заяви для преси лише перед початком зустрічі. Питання не дозволені. У ці десять хвилин перед публікою обидві сторони свідомо говорять кожен своє, ніби стара пара політиків. Це не дивно - після десяти років тісного політичного співіснування.

Коли Меркель говорить про велику "відповідальність", яку Берлін і Москва несуть щодо основних конфліктів, як-то в Сирії чи Україні, то вона має передусім на увазі стабільну ситуацію для повернення біженців до Сирії. Адже це б знизило напруження у внутрішньополітичній дискусії щодо міграції. Що ж стосується її прагнення стабілізувати ситуацію в Україні завдяки гарантіям Росії в питанні постачання газу, то вона одразу ж отримує від Путіна відмову.

Міхаела Кюфнер

Міхаела Кюфнер

Адже російський президент і надалі називає "Північний потік-2" "суто економічним проектом". Звісно, Меркель також знадобилися роки, аби публічно визнати, що газопровід, який має бути побудований лише для того, аби обійти Україну як транзитну державу, має також політичний вимір. Сторони можуть знайти й "інші" галузі економічної співпраці, каже Путін. Ще б пак! ЄС усе одно проти, а США уже тримають санкції проти "Північного потоку-2" напоготові.

Надійність має свою цінність

Так, якщо ми вже говоримо про невидимого третього у цих відносинах. Саме відтоді як Дональд Трамп веде свою ворожу кампанію проти всього світу, відносини (Берліна. - Ред.) з Москвою видаються не такими вже й поганими. А вони були справді поганими. Після анексії Криму Москвою саме Меркель постійно була тим, хто організовував спільні європейські санкції проти Росії. Але з появою Трампа обидві сторони раптом усвідомили, що ці погані часи були старими добрими часами позицій, у яких можна було бути впевненими. Чітке розмежування позицій стало цінністю самі по собі.

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Лідери Німеччини та Росії Анґела Меркель та Володимир Путін обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання спорудження газогону "Північний потік-2" та двосторонні відносини обох країн. (19.08.2018)

Україна, Сирія та "Північний потік-2" - це питання порядку денного зустрічі канцлерки Німеччини та президента Росії у Мезебергу. Про що можуть домовитись Меркель з Путіним? (17.08.2018)

Хоч там і втручання Росії у вибори в США чи можлива участь Москви в нападі за допомогою паралітичної отрути в Великобританії, сторони потрібні одна одній. Разом тепер потрібно відвернути найгірше, як-то остаточний кінець атомної угоди з Іраном.

Подробиці між рядками

У Берліні вже давно зрозуміли, що ситуацію в Сирії можна стабілізувати лише за допомогою Москви. Можливо навіть за участі лідера Асада. І Путін уже одразу ж не оминув натякнути на те, що Німеччині це обійдеться недешево, - коли говорив про те, наскільки важливо долучатися до гуманітарної допомоги, аби уможливити повернення біженців, конкретно вказавши на відбудову інфраструктури, як-то водо- та теплопостачання. Меркель і Путін знають один одного досить добре, що достатньо на публіці лише натякнути. Пір'я один з одного летить уже за зачиненими дверима.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

  • Зустріч Меркель і Путіна 2005 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Хороший старт під час першого візиту

    Це була не перша їхня зустріч, але перша - як президента і канцлерки. За її підсумками в 2005 році Меркель сказала: "Ми підтримували дуже відкритий діалог". Путін також похвалив збереження хороших відносин між Берліном і Москвою після зміни уряду Німеччини: "Ми хочемо розширювати співпрацю у міжнародній політиці, економіці та гуманітарній сфері".

  • Зустріч у Дрездені 2006 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Найулюбленіші вуха для Путіна

    На полях "Петербурзького діалогу" в Дрездені наприкінці 2006 року Путін у спільному з Меркель інтерв'ю медіакомпанії MDR сказав про канцлерку: "Ми не дуже добре знаємо один одного особисто, але мені надзвичайно імпонує її здібність слухати". За його словами, це рідкість серед політиків, а тому викликає особливу симпатію.

  • Меркель, Путін і собака

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Невинне залякування?

    Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.

  • Путін і Меркель під час зустрічі в Кремлі 2012 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Шпички на зустрічі в Кремлі

    Що Меркель думає про поводження Путіна з критикою у ЗМІ та з боку громадянського суспільства, вона непрямо, але однозначно заявила під час "Петербурзького діалогу" 2012 року. "Якби я щоразу ображалася, розгортаючи вдома газету, я б не протрималася у кріслі канцлерки і трьох днів", - відповіла Меркель на відповідне питання з залу.

  • Інтерв'ю Володимира Путіна німецькій газеті Bild

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Партнерство і довіра

    "Ми маємо партнерські відносини. Я зустрічався з нею за минулий рік сім разів, щонайменше 20 разів ми телефонували", - заявив Путін про Меркель у інтерв'ю бульварній газеті Bild 2015 року. "Я довіряю їй, вона дуже відкрита людина. Вона також має певні обмеження та обов'язки. Але вона щиро намагається вирішити кризи, в тому числі на південному сході України", - додав він.

  • Путін зафіксував розпач Меркель

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Путін зафіксував розпач Меркель

    "Я не хочу нікого ображати, але те, що сказала пані Меркель, це свідчення невдоволення обмеженою незалежністю, яке накопичилося за довгий час", - прокоментував Путін так звану промову в пивному наметі Меркель під час виборчої кампанії 2017 року. У ній Меркель заявила, що Європа має взяти власну долю в свої руки з огляду на курс на конфронтацію президента США Трампа на саміті G7 в Італії.

  • Зустріч Путіна та Меркель у Сочі в травні 2018-го

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Діалог як обов'язок

    Квіти тут є радше проявом поваги, ніж галантності. І зустріч Меркель та Путіна у Сочі в травні 2018 року - радше обов'язок, ніж честь. На це вказують слова Меркель під час спільної прес-конференції: "Навіть якщо в деяких питанням наші позиції надзвичайно розходяться, ми маємо говорити один з одним, адже в іншому разі все зведеться до мовчання і дедалі меншого порозуміння".

    Автор: Ян Вальтер, Данило Білик


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Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)

DW.COM

Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

Лише кілька політиків світового масштабу знайомі так довго, як Анґела Меркель та Володимир Путін. Але багатообіцяючі відносини за довгі роки суттєво похолоднішали. (17.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)  

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Анґела Меркель та Володимир Путін

Меркель і Путін - надійні противники в нестабільний час

Дональд Трамп змушує Меркель і Путіна згадувати, що вони мають спільного, пише Міхаела Кюфнер. 

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