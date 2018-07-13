Коментар: Кубинська нова конституція зі старими догмами

Нова конституція Куби опрацьовувалася за закритими дверима. Комітет з питання реформи, що складається із 33 осіб за головування 86-річного колишнього президента Рауля Кастро видав проект, який нині був підтриманий парламентом. Після цього вперше за кілька десятиліть відбудеться референдум, на якому люди навіть зможуть поставити хрестик у рядку "ні".

Кубинський уряд вже дав натяки на те, з якими змінами, імовірно, доведеться рахуватися. Політичні і правові зміни, в острівній державі, викликають палкі дискусії.

Нарешті, обмеження кількості каденцій президента

Оптимісти зауважують, що нова конституція уперше закріплює право на приватну власність і відкриє можливості для приватних підприємств. Це може бути цікавим для малих підприємств, які утворилися на острові останніми роками і лише сподіваються на більшу правову безпеку та економічний поштовх. Позитивно розглядають також і обмеження терміну президента максимум двома каденціями по п'ять років, а також заборону будь-якої форми дискримінації за статевою ознакою.

Кубинська блогерка Йоані Санчес

Песимісти, зі свого боку, застерігають від того, що ядро конституції цілковито залишається незмінним. У статті п'ятій конституції за компартією залишається "керівна і направляюча" роль для суспільства, а отже зберігається і її абсолютний контроль за життям кожного окремого кубинця. Таким самим недоторканним залишається "соціалістичний характер політичної і соціальної систем" острова. І це попри те, що кубинська модель впродовж багатьох років спирається на експлуатацію людини людиною, на розпродаж земельних ділянок у обмін на закордонний капітал і це при тому, що соціальна прірва дедалі більше дається взнаки.

Окрім того, активісти ЛГБТІ-спільноти закликають легалізувати одностатеві шлюби, право на усиновлення та штучне запліднення для гомосексуальних пар. Цікаво, що через запекле протистояння з боку євангелічних церков саме ця тема донині була найбільш вибуховою в дебатах про нову конституцію.

Зміна однопартійної системи навіть не обговорюється

Противники конституційної реформи також готуються до референдуму. Сторона противників об'єднує різні групи з різноманітних політичних переконань. Дисиденти ставлять собі за мету досягти якомога більшого показника голосів "ні" на референдумі. Однак це буде непросто - переконати мільйони кубинців, що позитивні аспекти нової конституції є недостатніми, якщо заразом має бути схвалена і однопартійна система.

До публікації першої версії нової конституції залишаються тижні, а до референдуму - ще місяці. Доти оптимісти і песимісти повинні надалі намагатися переконати одне одного. Але імовірніше те, що більшість - за тими, кому все одно. Тими, хто відчуває, що нова конституція мало чим змінить їхнє буденне життя.

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