 Коментар: Католицька церква Папи Римського - моральний банкрут | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 27.08.2018

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Світ

Коментар: Католицька церква Папи Римського - моральний банкрут

Візит Папи Римського до Ірландії був затьмарений скандалом через сексуальне насильство в католицькій церкві. Лінгвіст і релігієзнавець Александер Ґерлах переконаний: у нинішній формі ця церква не має майбутнього.

Папа Франциск під час візиту до Ірландії

Папа Франциск під час візиту до Ірландії

Я вперше відвідав Бостон у 2002 році, невдовзі після того, як стали відомі факти про сексуальні домагання і насильство з боку представників духовенства католицької церкви США, а також про приховування цих фактів протягом десятиліть. Тоді мене, молодого практиканта новинної редакції телеканалу ZDF у німецькому Майнці, на два місяці відправили проходити практику до студії ZDF у Нью-Йорку. Будівля ZDF, що розташована на пагорбі Лерхенберг на околиці Майнца, височіє над містом неначе середньовічний монастир: висока, імпозантна, яку добре видно звідусіль. До нього стягуються на роботу люди з околиць, як до монастиря у Середньовіччя. Майнц є католицьким містом. І я не міг собі уявити, що колись муситиму як журналіст повідомляти про сексуальні домагання до великої кількості дітей з боку священиків. До мого прибуття до Бостона це видавалось абсолютно нереальним. Але там я поговорив з Мітчеллом Гарабедяном, адвокатом жертв, який спокійно і виважено представив мені своє бачення того, що відбулось.

Жах на усіх континентах

Після виходу на екрани фільму "У центрі уваги" (в оригіналі Spotlight. - Ред.) в 2015 році скандал із сексуальними домаганнями у церкві у Бостоні увійшов в історію. Одним із героїв стрічки був і Мітчелл Гарабедян. Коли я його знову зустрів під час панельної дискусії на юридичному факультеті Гарвардського університету в Кембриджі, що неподалік від Бостона, він не зміг згадати інтерв'ю, яке давав мені 14 років тому. З того часу польського Папу Римського Івана Павла ІІ змінили на чолі церкви Папи з Німеччини Бенедикт XVI та Аргентини Франциск. І на папство усіх трьох голів церкви була накинута тінь скандалів, пов'язаних із сексуальними домаганнями. Після бостонських викриттів світло пролилося на випадки сексуального насильства в Австралії, Ірландії, Німеччині, на Філіппінах та в Танзанії. На усіх континентах. У всьому християнському світі. Жах, зневіра, розчарування, біль, лють - ці емоції розділяли віруючі повсюди на Землі.

Александер Ґерлах

Александер Ґерлах

Цей скандал об'єднує вірян, зближує їх та налаштовує на боротьбу з духовенством. Водночас він призводить до того, що сотні тисяч людей виходять з католицької віри. Ці диявольські дії, якими служителі господа закладали сакральний зміст у свої сексуальні ігри, не вписуються в уяву жодного порядного католика. Тому і можна зрозуміти, чому дехто з віруючих бачить у цьому руку самого сатани. Але правда, схоже, радше в тому, що система, в основі якої лежать відмова від повноцінного сексуального життя та закриті чоловічі клуби, призвела до цього огидного розгулу. Церква Папи Римського, у якій діє правило целібату, є моральним банкрутом, вона сама себе знищила. Ми переживаємо нині найбільш доленосний для церкви момент з часів Реформації. І на даний момент важко уявити собі щось, що б могло врятувати її від остаточного занепаду.

Новина як бомба

Адже зараз сам Папа Франциск опинився у центрі скандалу. Колишній апостольський нунцій у Сполучених Штатах, архієпископ Карло Марія Вігано відкрито закинув Папі, що той ще з 2013 року знав про звинувачення (в сексуальному насильстві. - Ред.) на адресу колишнього архієпископа Вашингтона Теодора Маккерріка. Ця новина пролунала, немов бомба, у день, коли Франциск завершив свою подорож до Ірландії. Під час цієї поїздки він зустрівся з жертвами сексуальних домагань, щоб попросити вибачення перед людьми за той біль, який завдала їм очолювана ним церква. Через скандал католицька Ірландія почала свої відносини з Ватиканом з нової сторінки.

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Велике журі Пенсильванії опублікувало доповідь, з якої випливає, що понад 300 священиків-педофілів протягом понад 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей в шести єпархіях штату. (15.08.2018)

Папа Римський Франциск назвав сексуальне насильство в церкві "відкритою раною", яка змушує шукати справедливості. Утім, деякі із жертв домагань скаржаться на брак готовності Ватикану до реальних змін. (26.08.2018)

Ієрархи Католицької церкви не змогли адекватно відреагувати на "огидні" злочини з боку священиків проти дітей, заявив Папа Римський Франциск І під час візиту до Ірландії. (25.08.2018)

Нещодавній скандал із сексуальними домаганнями у церкві, що розгорівся в американському штаті Пенсильванія, не є останнім. Так само не був першим скандал у Бостоні 2002 року. Він був лише першим, про який стало відомо. А до цього ще було багато десятиліть і століть, у темряву яких, у темряву ризниць та будинків священиків, не потрапляло світло критичного погляду громадськості. У ці часи церква була настільки могутньою, що ніхто не міг зупинити її на шляху знищення душ - тих душ, для порятунку яких, власне, вона начебто була створена. Настав час, коли треба виполоти бур'ян, не вирвавши при цьому пшеницю, як господь говорить у Євангелії від Матвія. Чи вдасться це зробити у церкві, де кругову поруку закидають навіть Папі, під великим питанням. У будь-якому разі, господь стоїть на боці слабшого, а не на стороні духовенства.

Александер Ґерлах є консультантом програми "Захист демократії" Адамс Хаусу у Гарвардському університеті, старшим науковим співробітником у Раді з питань етики в сфері міжнародних відносин аналітичного центру Карнегі та Інституту релігійних та міжнародних досліджень при Кембриджському університеті, професором етики та теології Лейпенського університету Люнебурга.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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Папа Франциск під час візиту до Ірландії

Католицька церква Папи Римського - моральний банкрут

У нинішній формі католицька церква не має майбутнього, переконаний Александер Ґерлах.  

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