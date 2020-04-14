Коментар: Карантин в Україні - верхи не можуть, низи не хочуть

Масштабні обмеження громадського життя в Україні у зв'язку з пандемією COVID-19, включно із зупинкою роботи метро й міжміського сполучення, запровадили місяць тому. Таким чином влада розширила початкові карантинні заходи, вжиті у країні 12 березня. Офіційно карантин має тривати щонайменше до 24 квітня. Але вже зараз можна з упевненістю сказати, що через тиждень обмеження в Україні не послаблять.

Більше того, з огляду на розвиток подій після великодніх свят на країну чекає нова хвиля захворювань на COVID-19. Влада виявилася не в змозі забезпечити виконання громадянами запобіжних заходів. У підсумку українська держава може надовго загрузнути в карантині, що тягне за собою обвал економіки, зростання безробіття й зубожіння населення.

Україна проґавила початок пандемії коронавірусу

Два місяці тому, коли коронавірус вже активно поширювався Європою, українська влада, схоже, навіть і не підозрювала, які випробування на неї очікують. Пам'ятаєте історію з Новими Санжарами? Тоді жителі невеликого містечка на Полтавщині агресивно зустрічали кілька десятків українців та іноземців, евакуйованих з китайського Уханю. Для того, щоб хоч якось заспокоїти місцевих мешканців, главу МОЗ Зоряну Скалецьку помістили на два тижні на карантин у Нових Санжарах. Мовляв, дивіться, люди: все у нас під контролем, і вам нема чого боятися.

Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач

Ще раз. У той час, коли Україна повинна була готуватися до пандемії COVID-19, глава профільного міністерства країни перебувала на публічному карантині та в численних інтерв'ю переконувала співвітчизників, що чорт не такий страшний, як його малюють. Як потім з'ясувалося, відправити Скалецьку на карантин запропонував сам президент Зеленський. І він же вже через три тижні відправив її у відставку. Пізніше стало відомо і те, що під час подій у Нових Санжарах з України величезними партіями були вивезені медичні маски. Як результат - епідемію країна зустріла без масок і антисептиків у аптеках, але з новим главою МОЗ. Який, щоправда, пропрацював рівно три тижні і теж був відправлений у відставку.

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Кадрова катавасія в міністерстві охорони здоров'я, злиденна вітчизняна медицина і спекулянти на ринку медичних препаратів істотно послабили "імунітет" України перед коронавірусом. Так, жодна країна у світі не була повністю готова до пандемії COVID-19. Але хаотичні дії української влади на початку епідемії лише погіршили ситуацію.

Карантинні заходи не працюють

Ще кілька тижнів тому українці сприймали карантин, як додаткову відпустку, потягнувшись на шашлики в парки та прибережні зони. У перші дні дитячі та спортивні майданчики в Києві були переповнені. Вмовляння медиків не діяли. Тому з 6 квітня влада посилила карантинні заходи: заборонено гуляти в парку (крім вигулу тварин), у громадських місцях необхідно обов'язково носити медичні маски і мати при собі документи, що засвідчують особу, не можна збиратися на вулиці більш ніж удвох. За порушення - штраф від 17 тисяч гривень.

Якщо хтось гадає, що ці заходи змусили українців дотримуватися карантину, то сильно помиляється. Так, у парки народ став рідше ходити. Але все одно вони ходять не тільки у продуктові крамниці й аптеки, але ще й у ломбарди, хімчистки й церкви, які ніхто не закривав. Частина людей вимушена ходити на роботу. І не завжди в медичних масках. Оголосивши про посилення карантину, влада не змогла проадмініструвати виконання українцями встановлених правил. Тому дійшло до комічного: десяток правоохоронців відловлювали у столичному Гідропарку плавця, але при цьому поліція не змогла запобігти скупченню великої кількості людей біля храмів на Заході України на Вербну неділю.

Ігнорування карантину в Україні призвело до зростання кількості інфікованих SARS-CoV-2. Станом на 17 квітня їх уже понад 4,5 тисячі, кожен п'ятий з них - медик. Останній факт особливо пригнічує - значить, більшість українських медпрацівників виявилися без необхідних засобів захисту від коронавірусу.

Показово також те, що COVID-19 "підкошує" у країні і тих, хто до недавнього часу заперечував його небезпеку. Наприклад, у перші дні після запровадження карантину настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло закликав прихожан причащатися й молитися у храмах. У результаті більше 100 служителів разом із самим настоятелем Лаври опинилися на лікарняних ліжках, два інфікованих померли. Скільки людей підхопили у церквах вірус, точно сказати ніхто не може. Ще важче собі уявити, що буде в Україні після походу українців до церкви у великодні дні. Але очевидно одне: легковажність громадян, які ігнорують карантин, зводить нанівець зусилля всіх, хто сидить сьогодні в самоізоляції удома.

У Києво-Печерській лаврі - майже сто випадків захворювання на COVID-19, двоє монахів померли

Економічні та політичні наслідки коронавірусу

Сьогодні Володимир Зеленський та його соратники діють в режимі пожежної команди. Начебто безглуздо запитувати в пожежників, коли на місці згорілого будинку побудують нову будівлю, але й не запитувати - не менш нерозумно. Адже за місяць карантину, за даними Торгово-промислової палати України, кількість безробітних у країні зросла на один мільйон осіб. Рівень безробіття сьогодні складає 13,7-15,4 відсотка. Це найвищий показник у країні за останні 15 років. Брак роботи неминуче призведе до сплеску злочинності й подальшого зубожіння людей.

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Залишається відкритим питання, яким чином після карантину команда Зеленського збирається перезапускати економіку. А точніше, плану відновлення української економіки на сьогоднішній день просто не існує. Так, є якісь точкові рішення уряду й парламенту стосовно тих чи інших секторів економіки та окремих категорій підприємців. Але не більше того. Пригнічує й те, що в умовах, коли країна опинилася практично на межі дефолту, Верховна Рада ніяк не може ухвалити такий необхідний для відновлення кредитування України МВФ "антиколомойський закон".

Відсутність чітких відповідей влади на прості запитання українців - як і на що жити далі на карантині, та й після нього - створює передумови для соціального вибуху у країні. Більшість українців, які живуть від зарплати до зарплати, хочуть розуміти, що на них чекає через місяць або два. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв створити 500 тисяч нових робочих місць. Його попередник обіцяв за п'ять років один мільйон робочих місць. Але чого варті всі ці обіцянки за нинішніх умов? Нічого. Зрозуміло лише одне: економічна криза, імовірно, потягне за собою і кризу політичну, яка може призвести до зміни влади в Україні. І "пожежники" на чолі з Зеленським мають про це пам'ятати.

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