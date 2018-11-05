Коментар: Жадібність руйнує футбол

Уявімо собі: звичайнісінька субота десь у 2021 році. Родина Губер з Мюнхена - тато, мама й двоє діток - вирішили підтримати свій улюблений клуб "Баварія" Мюнхен у грі на виїзді. Губери вже багато років є фанатами баварського футбольного клубу, рекодсмена за кількістю трофеїв німецької Бундесліги, й намагаються не пропустити практично жодної гри своїх улюбленців на чужому полі. Раніше для цього досить було сісти в автомобіль та податися до Штутгарта чи Аугсбурга, але тепер їм доводиться прямувати до аеропорту. Напрямок - Барселона. Загалом тепер поїздка на гру улюбленої команди на виїзді обходиться родині Губерів удесятеро дорожче, порівняно з попередніми роками, якщо порахувати вартість квитків, готелю та страшенно дорогі місця на стадіоні.

І це ще не все: передплата на трансляцію матчів коштує тепер втричі дорожче, придбати форму улюбленої команди у фаншопі - вдвічі дорожче, а інтерв'ю з зірками ФК "Баварія" Мюнхен може брати лише телеканал FC Bayern TV, перегляд якого платний. Ласкаво просимо в нову Європейську Суперлігу!

Лицемірство "Баварії"

Спортивний редактор DW Йоша Вебер

Насправді цей неймовірно дорогий страшний сон може виявитися реальністю. Кожні вихідні "Баварія" гратиме в гостях у Барселоні, а мадридський "Реал" - в гостях у "Манчестер Юнайтед". Вершки європейського футбольного світу гарантують собі таким чином максимальні прибутки. Плани зі створення Європейської Суперліги, яка б об'єднала найсильніші клуби Європи, вже зайшли досить далеко. А такі футбольні кити, як мюнхенська "Баварія", вже навіть розмірковують над виходом із національної Бундесліги, а Ліга Чемпіонів взагалі може розпастися. Принаймні, про існування таких таємних переговорів нещодавно повідомила низка провідних німецьких та міжнародних ЗМІ, а також група журналістів-розслідувачів EIC.

Оприлюднені ними документи, висловлювання та деталі досить переконливо свідчать про наявність задумів європейських провідних клубів створити Суперлігу, керуючись насамперед маркетинговими інтересами. І задуми ці - значно більш далекосяжні та конкретні, ніж досі стверджувалося цими клубами.

Хоч дехто з футбольних функціонерів, як-от голова правління мюнхенської "Баварії" Карл-Гайнц Румменіґґе (Karl-Heinz Rummenigge), одразу після оприлюднення цих планів поквапилися запевнити, що не все так серйозно, як кажуть ЗМІ. Руменіґґе заявив, що "Баварія" - найбагатший та найсильніший клуб Бундесліги - й надалі залишається вірною "своєму членству в футбольній Бундеслізі". Але ці запевнення - не більше ніж порожній звук, якщо поглянути на те, що ще два роки тому мюнхенці розглядали юридичні тонкощі виходу з футбольної Бундесліги, якщо вірити оприлюдненим ЗМІ документам.

Тож ці заяви - лише одна з багатьох побрехеньок, котрі викрили нещодавно опубліковані журналістами дані. Не меншу брехню викрито також і щодо правил дотримання фінансової дисципліни. Виявилося, що чимало футбольних клубів, у тому числі й французький ПСЖ, обходячи ці правила, могли розраховувати на підтримку тих, хто, власне, мав стежити за дотриманням цих норм, а саме функціонерів УЄФА та тодішнього генерального секретаря, а тепер президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Саме завдяки цій підтримці катарський шейх Нассер аль-Хелаїфі, котрий є власником ПСЖ, зумів упродовж останніх семи років вкласти в цей французький клуб 1,89 мільярда євро. З цієї суми 222 мільйона євро пішло на придбання нападника-бразильця Неймара. Тож шейх без проблем зміг обійти всі наявні приписи й норми щодо фінансової дисципліни та захисту конкуренції. Нічого не помітили? Йдеться лише про гроші. Про дедалі більші суми грошей. Нічого, крім грошей.

Єдиний вихід з комерційної спіралі

Однак дехто вважає, що футбольний бізнес зростає не такими швидкими темпами, як того хотілося б. Тож тепер вирішили все це значно прискорити, створивши Європейську Суперлігу, котра обіцяє своїм членам ще більші прибутки, ніж дотеперішня "золота жила" - Ліга Чемпіонів.

І тут чарівним став вираз "цілковита комерціалізація", тобто нероздільне привласнення прибутків. А тим часом фанам намагаються піднести це так, ніби йдеться про атрибути священного світу футболу. Наголошують на традиції, близькості до людей та навіть натякають на якусь "справжню любов". Все це - з однією метою: фани й надалі мають палко вболівати і - насамперед - платити.

Професійний футбол вже давно перетворився на багатомільярдний бізнес, котрий так само давно підкоряється лише логіці максимальної наживи. Жадоба прибутків футбольних босів вже давно переважує прагнення гравців вибороти якийсь титул. Така жадоба небезпечна. Зрештою, вона знищить футбол у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Адже розкіш перегляду матчу на стадіоні зможуть собі дозволити лише одиниці. Якщо не вірите, запитайте фанів Прем'єр Ліги.

І єдиним дієвим засобом проти цього стане лише бойкот. Нашій вигаданій родині Губер з Мюнхена треба просто перестати дивитися телевізор, припинити недешеву передплату телевізійних футбольних каналів (лише зараз кожен футбольний фан Бунгдесліги потребує три таких канали), не купувати більше форму своєї команди, а замість того, щоб пхатися на стадіон - краще поїхати на вихідних у зоопарк. Порожні трибуни, падіння доходів, зокрема і від продажу прав на трансляцію - лише таку мову зрозуміють футбольні боси. І, може, тоді вони задумаються над тим, чим насправді є футбол - не товаром, а просто грою.