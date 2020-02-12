 Коментар: Ескалація на Донбасі більше вигідна Москві, ніж Києву | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.02.2020

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Україна

Коментар: Ескалація на Донбасі більше вигідна Москві, ніж Києву

Хто б що не казав, але загострення на Донбасі більше вигідне Москві, яка намагається максимально підняти ціну участі Володимира Путіна в наступній "нормандській" зустрічі, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Українські військові та сепаратисти звинувачують один одного в ескалації на Донбасі

На полі бою - взаємні обвинувачення: українське військове керівництво стверджує, що причиною бойових дій у вівторок була спроба проросійських сепаратистів перетнути лінію фронту; натомість васали Москви у Східній Україні кажуть, що атакували українські військові. І хоча з абсолютною упевненістю вірити не можна нікому, досвід останніх років демонструє, що українська сторона набагато більше заслуховує на довіру, ніж так звані "народні республіки", що існують з ласки Кремля. Це так хоча б уже тому, що українська влада у своїй країні має справу з вільними ЗМІ, які б дуже швидко викрили її відверту брехню. Тоді як доступ до території сепаратистів отримують практично самі лише услужні пропагандисти.

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Цьогорічна Мюнхенська міжнародна конференція з безпеки має гучне відлуння у Києві. Обурення викликала аналітична записка з пропозиціями щодо Донбасу. Що з нею не так і що каже офіційний Берлін - у статті DW. (18.02.2020)

Бій, що стався на ділянці розмежування на Донбасі, не змінить курсу на припинення війни, заявив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив на важливості мати сильну армію. (18.02.2020)

На саміті "нормандської четвірки" вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін. Про що домовилися в Парижі та як проходили переговори, - у репортажі DW. (10.12.2019)

До цього додається й те, що Москва зараз намагається якомога більше підняти ціну того, аби наступна зустріч на найвищому рівні в "нормандському форматі", запланована на квітень у Берліні, дійсно відбулася. Так само, як і перед такою ж зустріччю у грудні 2019 року в Парижі, російська влада висуває умови для участі в ній президента РФ Володимира Путіна - у формі односторонніх поступок з боку України. Тоді це була згода на так звану "формулу Штайнмаєра", зараз це вимога прямих переговорів між Києвом та маріонетками Москви. Поки український президент Володимир Зеленський докладає великих дипломатичних зусиль задля завершення війни, Кремль не демонструє у цьому великої зацікавленості. Це принаймні дає відповідь на питання, кому вигідні бойові дії.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Українські військові та сепаратисти звинувачують один одного в ескалації на Донбасі

Ескалація на Донбасі вигідніша Москві, ніж Києву

Москва намагається підняти ціну участі Путіна в наступній "нормандській" зустрічі, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.  

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