 Коментар: Демократія функціонує інакше! | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Коментар: Демократія функціонує інакше!

Мирні антикорупційні демонстрації в столиці Румунії намагалися жорстоко придушити. Така поведінка поліції та накази уряду неприпустимі в демократичній країні, вважає Роберт Шварц.

Антиурядовий протест в Бухаресті 10 серпня (Reuters/Inquam Photos/A. Neagoe)

Антиурядовий протест в Бухаресті 10 серпня

Ще ніколи свідчення безпорадності уряду не було таким однозначним: за допомогою мас поліцейських та жандармів можновладці в Бухаресті хотіли продемонструвати усьому світові, хто в Румунії владарює. Майже сто тисяч осіб прийшли на площу Вікторії до будинку уряду, аби висловитися проти корупції та свавілля, за функціонуючу правову державу та незалежне правосуддя. Значна частина цих людей заздалегідь прибула з усіх куточків Європи, аби на старій батьківщині виступити на захист тих цінностей, які вони пізнали у країнах нинішнього перебування.  

Це був заклик до демократії та нормалізації в країні, яка от-от задихнеться в лещатах корупціонерів та всеохоплюючого кумівства. Абсолютна прем'єра в Європі: тисячі громадян країни, які живуть та працюють за кордоном, у відпустку прибули додому, аби разом з рідними, друзями та знайомими продемонструвати, що вони не забули свою батьківщину. Румуни з країни та з-поза її меж прагнули разом подати сигнал: припиніть занепад Румунії!

Годі уявити!

Відповідь уряду була брутальною. Через окремі групи хуліганів та розбишак, які затесалися поміж мирних демонстрантів задля провокацій, поліція без розбору застосувала сльозогінний газ, водомети та кийки.  Проти родин з дітьми, проти літніх людей, проти журналістів. Проти простих людей, які не хотіли полишити надію все-таки жити в країні, в якій функціонує демократія. Вдома, а не десь за кордоном, де вони працюють чи навчаються. І де вони живуть, тому що більше не бачать перспективи для себе на батьківщині.

Оглядач DW Роберт Шварц

Оглядач DW Роберт Шварц

Перед очима виринають кадри подій на площах Тяньаньмень та Таксим! А ще згадуються "мінеріади" робочих в Бухаресті у червні 1990 року. Тоді після падіння диктаторського режиму Чаушеску посткомуністичні перебіжчики закликали в столицю тисячі шахтарів, аби укріпити свою нову стару владу. "Мінери", тобто шахтарі, повинні були примусити замовкнути усіх ліберальних противників - передусім опозиційних політиків, студентів, інтелектуалів. І це вдалося їм з надзвичайною жорстокістю!

Цього разу це були поліцейські та жандарми, які зі схожим наказом по-насильницьки виступили проти мирних демонстрантів. У демократичні країні таке годі уявити! Ще раз для чіткого розуміння: це не була операція проти ліво- чи праворадикальних готових до насильства демонстрантів, як це буває з різних приводів у Європі. Це було відкрите оголошення війни власному народові! Відповідальність за це, поза сумнівом, несе уряд. Зокрема, Лівіу Драгня, впливовий очільник соціал-демократів, які перебувають при владі. Попередньо засуджений через маніпуляції на виборах, Драгня не має права бути прем'єром, проте як президент парламенту він контролює кожен крок свого кабміну.  Багато міністрів та інших осіб на керівних посадах, серед яких і міністр внутрішніх справ, - родом з регіону, в якому Драгня був керівником окружної ради і владарював, ніби місцевий барон. Ці люди навіки віддані своєму "господарю". Під прикриттям парламентської демократії вони крок за кроком взяли під свій контроль правосуддя та державні інституції.

Нині на часі покінчити з цим! Демократія функціонує інакше! Державній перебудові Драгнею та його посіпаками слід покласти кінець. Відповідальні за жорстоке придушення демонстрацій пам'ятного 10 серпня повинні постати перед судом. Ліберальний очільник держави Клаус Йоганніс має в своєму розпорядженні усі конституційні інструменти, аби нарешті звільнити свою країну з полону корупціонерів. Має він і підтримку румунів як у країні, так і за її межами. Це ще раз переконливо довели понад 100 тисяч демонстрантів у Бухаресті та інших румунських містах.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

DW.COM

Протести в Румунії: тисячі людей третій день вимагають відставки уряду

У Румунії третій день тривають антикорупційні протести з вимогою відставки уряду Віоріки Денчіле. У неділю демонстрації в Бухаресті та інших містах відбуваються мирно. (12.08.2018)  

Антиурядовий протест у Румунії обернувся насильством: сотні постраждалих

Десятки тисяч людей вийшли у Бухаресті на протест проти політики уряду Румунії. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Медичної допомоги потребували понад 400 потерпілих. (11.08.2018)  

Президент Румунії звільнив головну антикорупціонерку країни

Очільницю Національного антикорупційного директорату Румунії Лауру Кодруцу Ковеши зняли з посади. Раніше до конституційного суду з вимогою її відставки звернувся міністр юстиції. (09.07.2018)  

У Румунії ухвалили закон, що пом'якшує покарання за посадові злочини

Парламент Румунії ухвалив зміни до кримінального права, які підуть на користь підозрюваним у корупції чиновникам. Президент країни Клаус Йоганніс заявив, що намагатиметься не допустити набуття чинності законом. (04.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Румунія, як і Україна, перетворюється на сміттєзвалище? (23.10.2017)  

Також за темою

Rumänien Großkundgebung in Bukarest

У Румунії десятки тисяч другий день поспіль протестували проти уряду 12.08.2018

У Бухаресті та інших містах Румунії десятки тисяч людей другий день поспіль протестували проти уряду. Тим часом прокуратура розслідує правомірність застосування сили правоохоронцями щодо демонстрантів 10 серпня.

Rumänien Protestkundgebung gegen die Regierung in Bukarest

Протести в Румунії: тисячі людей третій день вимагають відставки уряду 12.08.2018

У Румунії третій день тривають антикорупційні протести з вимогою відставки уряду Віоріки Денчіле. У неділю демонстрації в Бухаресті та інших містах відбуваються мирно.

Rumänien Anti-Regierungsproteste in Bukarest

Антиурядовий протест у Румунії обернувся насильством: сотні постраждалих 11.08.2018

Десятки тисяч людей вийшли у Бухаресті на протест проти політики уряду Румунії. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Медичної допомоги потребували понад 400 потерпілих.

Докладно

Будівля Верховного Суду у Києві (серпень 2018 року)

В Україні працюють два верховні суди

Обидва верховні суди наполягають на легітимності свого існування, мають суддів і апарати співробітників, майно і гроші.  

М'ясо китів - прибутковий бізнес, утім тури зі спостереженням за китами - прибутковіші.

Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

В Ісландії туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  