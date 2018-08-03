Коментар: Демократія функціонує інакше!

Ще ніколи свідчення безпорадності уряду не було таким однозначним: за допомогою мас поліцейських та жандармів можновладці в Бухаресті хотіли продемонструвати усьому світові, хто в Румунії владарює. Майже сто тисяч осіб прийшли на площу Вікторії до будинку уряду, аби висловитися проти корупції та свавілля, за функціонуючу правову державу та незалежне правосуддя. Значна частина цих людей заздалегідь прибула з усіх куточків Європи, аби на старій батьківщині виступити на захист тих цінностей, які вони пізнали у країнах нинішнього перебування.

Це був заклик до демократії та нормалізації в країні, яка от-от задихнеться в лещатах корупціонерів та всеохоплюючого кумівства. Абсолютна прем'єра в Європі: тисячі громадян країни, які живуть та працюють за кордоном, у відпустку прибули додому, аби разом з рідними, друзями та знайомими продемонструвати, що вони не забули свою батьківщину. Румуни з країни та з-поза її меж прагнули разом подати сигнал: припиніть занепад Румунії!

Годі уявити!

Відповідь уряду була брутальною. Через окремі групи хуліганів та розбишак, які затесалися поміж мирних демонстрантів задля провокацій, поліція без розбору застосувала сльозогінний газ, водомети та кийки. Проти родин з дітьми, проти літніх людей, проти журналістів. Проти простих людей, які не хотіли полишити надію все-таки жити в країні, в якій функціонує демократія. Вдома, а не десь за кордоном, де вони працюють чи навчаються. І де вони живуть, тому що більше не бачать перспективи для себе на батьківщині.

Оглядач DW Роберт Шварц

Перед очима виринають кадри подій на площах Тяньаньмень та Таксим! А ще згадуються "мінеріади" робочих в Бухаресті у червні 1990 року. Тоді після падіння диктаторського режиму Чаушеску посткомуністичні перебіжчики закликали в столицю тисячі шахтарів, аби укріпити свою нову стару владу. "Мінери", тобто шахтарі, повинні були примусити замовкнути усіх ліберальних противників - передусім опозиційних політиків, студентів, інтелектуалів. І це вдалося їм з надзвичайною жорстокістю!

Цього разу це були поліцейські та жандарми, які зі схожим наказом по-насильницьки виступили проти мирних демонстрантів. У демократичні країні таке годі уявити! Ще раз для чіткого розуміння: це не була операція проти ліво- чи праворадикальних готових до насильства демонстрантів, як це буває з різних приводів у Європі. Це було відкрите оголошення війни власному народові! Відповідальність за це, поза сумнівом, несе уряд. Зокрема, Лівіу Драгня, впливовий очільник соціал-демократів, які перебувають при владі. Попередньо засуджений через маніпуляції на виборах, Драгня не має права бути прем'єром, проте як президент парламенту він контролює кожен крок свого кабміну. Багато міністрів та інших осіб на керівних посадах, серед яких і міністр внутрішніх справ, - родом з регіону, в якому Драгня був керівником окружної ради і владарював, ніби місцевий барон. Ці люди навіки віддані своєму "господарю". Під прикриттям парламентської демократії вони крок за кроком взяли під свій контроль правосуддя та державні інституції.

Нині на часі покінчити з цим! Демократія функціонує інакше! Державній перебудові Драгнею та його посіпаками слід покласти кінець. Відповідальні за жорстоке придушення демонстрацій пам'ятного 10 серпня повинні постати перед судом. Ліберальний очільник держави Клаус Йоганніс має в своєму розпорядженні усі конституційні інструменти, аби нарешті звільнити свою країну з полону корупціонерів. Має він і підтримку румунів як у країні, так і за її межами. Це ще раз переконливо довели понад 100 тисяч демонстрантів у Бухаресті та інших румунських містах.

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