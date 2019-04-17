 Коментар: Будь ласка, не відтворюйте точну копію Нотр-Даму | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.05.2019

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Європа

Коментар: Будь ласка, не відтворюйте точну копію Нотр-Даму

Через місяць після пожежі у паризькому Нотр-Дамі точиться контроверсійна дискусія: як відбудовувати цей кафедральний собор? Фелікс Штайнер виступає за сміливі рішення.

Один з проектів відбудови Нотр-Даму

Один з проектів відбудови Нотр-Даму

Швидкість відбудови, на якій уже на другий день після пожежі наполіг президент Франції, змушує очікувати найгіршого. Адже за відведені ним п'ять років можна із великими потугами у кращому разі відбудувати копію знищеного собору. Але для новаторства часу замало.

Та й призначення п'ятизіркового генерала на пенсії головним наглядачем за відбудовою не залишає надій на успішний розвиток всесвітньовідомого кафедрального собору у серці Парижа. Принаймні, досі вихідці з армії особливо не прославилися креативними та творчими рисами.

Очевидно, що президентові Макрону йдеться тільки про літо 2024-го: до Олімпійських ігор у французькій столиці Нотр-Дам має знову засяяти в усій красі, байдуже у скільки це обійдеться.

Кожен собор - змішання різних епох

Але чи бажаною взагалі була б точна реконструкція? Зрештою, йдеться про головну пам'ятку архітектури та культури Франції! Чи не було б краще осучаснити, тобто, додати модерні елементи? Багатьох, а можливо, навіть більшість, думки про це інстинктивно нервують. Але їм варто нагадати про те, що кожен із великих кафедральних соборів Європи є мішанкою із різних архітектурних стилів. Оскільки час будівництва у Середньовіччі розтягувався на століття, змінювалися і технічні можливості, мода та смаки. Кожен школяр розрізнить перехід від романських до готичних вікон у храмі і таким чином може визначити те, які елементи є старішими, а які новішими. А хтось обурюється вівтарями у стилі ренесансу чи бароко? Так отож. 

Фелікс Штайнер

Оглядач DW Фелікс Штайнер

Нотр-Дам і до пожежі не був творінням лише середньовіччя. Майже всі скульптури на всесвітньовідомих вежах відтворили у ХІХ столітті, адже їх пошкодили у вирі Французької Революції. А оскільки не зберіглося тоді ні старих креслень, ні документації - митці творили цілком вільно. І відомий шпиль, який завалився увечері 15 квітня, теж був не середньовічним оригіналом, а творінням тодішнього провідного архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка. Тож той, хто наполягає на "оригінальності" насправді відтворює ХІХ століття, пам'ятник епохи, що давно минула. Можна навіть сказати, що відтворює музей.

А саме цим і не має ставати кафедральний собор у серці Європи, навіть, якщо і нескінчені потоки туристів у Нотр-Дамі та в інших величних храмах, створюють таку музейну атмосферу. Кафедральні собори - у першу чергу це місця для відправлення богослужінь, місця молитви та вираження віри. Якщо віра - вже стала музейною, то і церква може такою ставати. Якщо ж вона жива, то це має знайти відображення і в осучаснені форм, так само, як це і відбувалося упродовж століть.

Елементи модерну у готичному храмі? Приклад Кельна показує, що це можливо

Елементи модерну у готичному храмі? Приклад Кельна показує, що це можливо

Що робить церкву сучасною?

Той факт, що Нотр-Дам перебуває у державній власності, справ не полегшує. Але й сама церква практично не має досвіду у сучасній, стильній церковній архітектурі на тлі того, що Європа стає дедалі більш світською. А як має виглядати сучасний християнський храм?

Слід знайти баланс між легітимною турботою про захист культурних пам'яток та необхідністю створення символу живої церкви у Франції. А грошей на швидку реставрацію, як стало зрозуміло ще кілька тижнів тому, не забракне. Натомість із роздумами про те, що саме варто відбудувати, поспішати не варто. Навіть, якщо ціною цих роздумів стане те, що Нотр-Дам не буде готовим до початку Олімпійських ігор 2024 року. Та чи не є це типовим для усіх середньовічних соборів?

Дивитись відео 02:57

Нотр-Дам де Парі у вогні: Макрон пообіцяв відбудувати символ Франції (16.04.2019)

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Початок катастрофи

    У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Завалився центральний шпиль

    Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Невситиме полум'я

    Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Біль вечірнього Парижа

    Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Безсилі пожежники

    На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Врятувати хоч щось

    Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Вцілілі башти західного фасаду

    Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Розпач парижан

    Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Коментар: Відбудова Нотр-Даму - допомога для серця Європи

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Аудіо й відео до теми

Нотр-Дам де Парі у вогні: Макрон пообіцяв відбудувати символ Франції (16.04.2019)  

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Докладно

Один з проектів відбудови Нотр-Даму

Будь ласка, не відтворюйте точну копію Нотр-Даму

Як відбудовувати кафедральний собор? Фелікс Штайнер виступає за сміливі рішення.  

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