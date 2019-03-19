Коментар: Анґела Меркель у зовнішній політиці - тигриця чи радше киця?

Добрі пів години тривало "занурення" канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) у великий океан міжнародної політики. Як в уповільненій кінозйомці 15 хвилин вона набирала швидкості, розганяючись до стрибка як тигриця світової політики, щоби потім загальмувати через низку "палаючих шин" німецької політичної реальності. І от, приземлена реальністю тигриця уже більше нагадувала домашню кицю.

На що ще здатна правляча коаліція?

І якщо Меркель як "лідерка вільного світу" розмірковує про питання трансатлантичних відносин і відповідальності Німеччини за успішність багатосторонньої співпраці, якщо вона задається питанням, "чого від нас очікують", то відповідь вона і сама знає: чинна урядова коаліція із обтяженими затяжною кризою соціал-демократами навряд чи зможе зробити багато.

Оглядачка DW Міхаела Кюфнер

Йдеться не лише про класичну тему збільшення до 2 відсотків видатків ВВП на оборонні потреби НАТО, що діє на СДПН як червона шмата на бика. При цьому до уваги навіть не береться те, наскільки це важлива тема у відносинах із урядом Дональда Трампа.

Так от, якщо Меркель вважає, що у вирішенні глобальних конфліктів Європа має "залишати слід" і бути "помітнішою" у розв'язанні конфлікту у Сирії, то СДПН відповідає аргументами на основі власних принципів. І саме довкола Сирії, окрім боротьби із "Ісламською державою" (ІД), розгортається ще одна битва - коаліційна. За політичними кулісами сперечаються про те, чи взагалі поновлювати мандат на участь німецьких літаків-розвідників у битві проти ІД. Термін чинного мандату спливає у жовтні. "Бути помітнішим" - це виглядає інакше.

Заява Меркель про те, що Німеччина хоче "зробити свій внесок" з тим, щоби Лівію не спіткала доля Сирії, лунає хвацько. Роками Німеччина намагалася уникати конфлікту інтересів у Лівії з Францією та Італією, які мають там неспівмірно вищий вплив. Та тепер, коли підтримуваний ООН перехідний уряд Лівії занурився у хаос воєнних дій, Меркель раптом застерігає від ще однієї проксі-війни і каже, що "наше завдання" цього не допустити. Як то кажуть, після біди взялися за розум. Але маючи такого коаліційного партнера як СДПН, досить важко собі уявити, якими конкретними справами можуть бути підкріплені ці слова.

Технологічне відставання

Але ось де важко перекласти провину за ситуацію на СДПН, так це коли канцлерка сама визнає, що у технологічному плані Німеччина не відповідає вимогам часу. "Мусимо це визнати", - дещо сором'язливо каже Меркель, оглядаючись на Китай. Іншими словами, захист клімату та дигіталізація стають ключовими питаннями для збереження у майбутньому добробуту Німеччини. Ще на початку роботи на посаді канцлерки 14 років тому Меркель уже розуміла важливість цих тем. Але віз і нині там. "Проблема не у дефіциті коштів", каже Меркель, а у можливості планування.

Німецькі відомчі коридори буквально всипані грошима платників податків. Користі від цього мало, але з інших причин. Так само невтіленими за поточного коаліційного уряду залишаться, вочевидь, і вагомі та амбітні зовнішньополітичні плани Меркель.

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