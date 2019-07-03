"Команда Урсули": Що треба знати про нову Єврокомісію

Початок роботи нової Єврокомісії не був легким для команди її нової голови Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка до переїзду в Брюссель обіймала посаду міністра оборони Німеччини. По одній кандидатці в єврокомісарки від Франції та Румунії та один кандидат від Угорщини були відкинуті Європарламентом. Уряди цих країн мусили відряджати до головного виконавчого органу ЄС нових кандидатів. Особливо розізлився через провал кандидатки від його країни президент Франції Еммануель Макрон. Він навіть закинув провину в цьому особисто фон дер Ляєн.

Усі ці проблеми з кандидатурами призвели до чотиритижневої затримки початку роботи Єврокомісії. Нова команда заступила на посади не з 1 листопада, як планувалося спочатку, а має зробити це лише в неділю, 1 грудня.

Майже до самого дня фінального голосування в Європарламенті щодо нової Єврокомісії в середу, 27 листопада, залишалися невирішеними деякі юридичні питання, адже Великобританія активно противиться тому, аби подати свою кандидатуру в єврокомісари. І це попри те що прем'єр Борис Джонсон у жовтні обіцяв зовсім інше. Однак після цього відмовився відправляти когось у Брюссель, пославшись на вибори до британського парламенту, які мають відбутися 12 грудня. Крім того, вихід Великобританії з ЄС, так званий Brexit, мовляв, усе одно запланований на 31 січня.

Представляючи Єврокомісію, фон дер Ляєн обіцяла зробити її "геополітичною"

Юристи Єврокомісії зрештою дійшли висновку, що Урсула фон дер Ляєн може розпочати роботу і з 26-ма єврокомісарами замість 27-ми (по одному на кожну країну ЄС). "Ми просто зробимо це, адже немає, на що орієнтуватися. Brexit для всіх - щось невідоме", - прокоментував це питання дипломат ЄС. Тим не менш, Єврокомісія про всяк випадок заздалегідь формально поскаржилася на Великобританію через порушення нею договору про ЄС. Зрештою ця справа, найімовірніше, розглядатиметься Судом ЄС в Люксембурзі. Якщо британці все ж довше затримаються в ЄС, вони зможуть в будь-який момент відправити до Лондона свого комісара. Урсулі фон дер Ляєн залишиться лише вигадати для кандидата чи кандидатки з Лондона портфель.

Три класи єврокомісарів: 3 + 8 + 15

"Команда Урсули", вузьке коло найбільш наближених співробітників нової президентки Єврокомісії, обрала складну модель роботи нової комісії. Я стверджувала сама Урсула фон дер Ляєн, представляючи свою концепцію у вересні, їй вдалося об'єднати інтереси північних та східних, багатих та бідніших країн-членів ЄС. Вона матиме трьох "керівних" віцепрезидентів. Серед них нідерландець Франс Тіммерманс та данка Маргрете Вестагер, які самі хотіли очолити Єврокомісію.

Крім того, буде ще п'ять віцепрезидентів, кожен із яких матиме портфель зі сповненою фантазії назвою. Грецький комісар Маргарітіс Шинас, який до цього був речником Єврокомісії, опікуватиметься "просуванням європейського способу життя". До його портфеля належить освіта, праця та міграція. Спершу заплановану назву "захист європейського способу життя" Урсула фон дер Ляєн змушена була змінити після жорсткої критики з Європарламенту. Депутати з лівого флангу охрестили цю назву надто "правопопулістською" та такою, що вводить в оману.

Угорець Олівер Варгеї відповідатиме в новій Єврокомісії за політику сусідства та розширення

Франс Тіммерманс повинен буде опікуватися "зеленою угодою" для ЄС, тобто захистом клімату та довкілля й енергетичною політикою. Ця галузь буде одним із пріоритетів Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн заявила, що вже за 100 днів після початку роботи її Єврокомісії з'явиться всеосяжний закон про захист клімату.

Новим "міністром закордонних справ" ЄС - наступником Федеріки Могеріні - стане іспанець Жозеп Боррель. Він повинен буде передусім розширювати військові можливості ЄС - так званий оборонний союз. Допомагати йому в цьому повинні будуть єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї з Угорщини та комісарка з міжнародного партнерства Ютта Урпілаінен з Фінляндії. Задача Варгеї - зробити все, аби країни Західних Балкан могли якомога швидше розпочати переговори про вступ до ЄС. Поки що їх блокує Франція разом із Нідерландами та Данією. Урпілаінен повинна буде розширювати співпрацю з африканськими країнами, в тому числі й для того, аби послабити міграційний рух до Європи.

Віцепрезиденти та 15 "звичайних" єврокомісарів організовуватимуться у змінні робочі групи та проєкти, залежно від теми. Фон дер Ляєн зазначила серед завдань, які вона поставила перед 26 комісарами, що стиль роботи її європейської команди має бути колегіальним, прозорим і швидким. Наголос має бути, зокрема, на зовнішньополітичних аспектах роботи Єврокомісії, вказала вона: "Це буде геополітична комісія".

Багато жінок, але не порівну

Свою першу обіцянку Урсула фон дер Ляєн виконати вже не змогла - нова Єврокомісія не матиме паритетного розподілу портфелів між чоловіками та жінками. До неї увійшли 12 жінок та 15 чоловіків. Тим не менш, навіть з таким розподілом ця Єврокомісія стала найжіночнішою в історії. Та й сама фон дер Ляєн - перша жінка на чолі Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн збирається жити прямо в себе в офісі

До її команди належить і наймолодший єврокомісар усіх часів - литовцю Віргініюсу Сінкевічусу лише нещодавно виповнилося 29, утім, до приходу в Брюссель він уже обіймав посаду міністра економіки в уряді своєї країни. Сінкевічус відповідатиме за океани, рибацтво та довкілля - один із пріоритетних напрямків роботи комісії.

Фон дер Ляєн буде, певно, також рекордсменкою в своїй команді. Швидше за все, на неї витрачатиметься найменше коштів на проживання та охорону в порівнянні з усіма іншими єврокомісарами. Так само, як вона це вже робила на посаді міністерки оборони Німеччини, нова голова Єврокомісії буде ночувати в своєму офісі. Для цього поряд з її кабінетом на останньому поверсі будівлі "Берлемон" є апартаменти площею 25 квадратних метрів, у які був нещодавно спеціально вбудований душ. Речник фон дер Ляєн звернув увагу на те, що таким чином будуть радикально скорочені витрати на особисто охорону голови Єврокомісії. Будівля Єврокомісії, у якій, виходить, майже постійно житиме фон дер Ляєн, і без того цілодобово перебуває під охороною.

Та на вихідних фон дер Ляєн збирається робити те, що робить багато європейських чиновників - їздити додому. В її випадку - це родове помешкання в Бурґдорфі-Байнгорні поблизу Ганновера, де живе її чоловік Гайко.