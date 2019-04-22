Команда Зеленського шукає приміщення для Адміністрації президента

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського шукає приміщення для перенесення Адміністрації президента (АП) з київської вулиці Банкової, розповів бізнес-партнер шоумена Сергій Шефір в інтерв’ю виданню TheБабель, оприлюдненому а четвер, 2 травня.

За словами Шефіра, наразі триває пошук приміщення. "Це мрія. Вова (Володимир Зеленський. - Ред.) - це ж взагалі така ракета, яку потрібно тримати, інакше полетить у космос. Він зараз каже: "Я хочу, щоб скрізь камери були, щоб у будь-який момент усі зайшли та подивилися. Я не хочу сидіти на (вулиці) Банковій, я хочу сидіти в нормальному європейському прозорому офісі", - зазначив Шефір.

Також партнер Зеленського повідомив, що на облаштування нової АП не витрачатимуться державні кошти. "Ми говоримо, що знайдемо інвестора, який зробить. Нам кажуть, що це корупція. Усе сприймається погано", - поскаржився Шефір, додавши, що хотілося би знайти "якийсь нормальний офіс", адже в нинішній будівлі АП "дуже некомфортно".

Нагадаємо, що після своєї перемоги у другому турі виборів президента 21 квітня Володимир Зеленський підтвердив наміри змінити місце розташування Адміністрації президента, зазначивши, що приміщення має бути відкритим та меншим. Також Зеленський наголосив на намірі здійснити кадрові зміни і скоротити штат адміністрації.