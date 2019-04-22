 Команда Зеленського шукає приміщення для Адміністрації президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

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Новини

Команда Зеленського шукає приміщення для Адміністрації президента

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського хоче знайти "якийсь нормальний офіс", адже в нинішній будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій "дуже некомфортно".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського шукає приміщення для перенесення Адміністрації президента (АП) з київської вулиці Банкової, розповів бізнес-партнер шоумена Сергій Шефір в інтерв’ю виданню TheБабель, оприлюдненому а четвер, 2 травня.

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"Час невблаганно йде, час працює, і працює він, схоже, зовсім не на нового президента", - Сергій Жадан, спеціально для DW. (30.04.2019)

Новообраний президент України зустрівся із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм, почесним патріархом ПЦУ Філаретом та главою УПЦ МП Онуфрієм. (30.04.2019)

За словами Шефіра, наразі триває пошук приміщення. "Це мрія. Вова (Володимир Зеленський. - Ред.) - це ж взагалі така ракета, яку потрібно тримати, інакше полетить у космос. Він зараз каже: "Я хочу, щоб скрізь камери були, щоб у будь-який момент усі зайшли та подивилися. Я не хочу сидіти на (вулиці) Банковій, я хочу сидіти в нормальному європейському прозорому офісі", - зазначив Шефір.

Також партнер Зеленського повідомив, що на облаштування нової АП не витрачатимуться державні кошти. "Ми говоримо, що знайдемо інвестора, який зробить. Нам кажуть, що це корупція. Усе сприймається погано", - поскаржився Шефір, додавши, що хотілося би знайти "якийсь нормальний офіс", адже в нинішній будівлі АП "дуже некомфортно".

Нагадаємо, що після своєї перемоги у другому турі виборів президента 21 квітня Володимир Зеленський підтвердив наміри змінити місце розташування Адміністрації президента, зазначивши, що приміщення має бути відкритим та меншим. Також Зеленський наголосив на намірі здійснити кадрові зміни і  скоротити штат адміністрації. 

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