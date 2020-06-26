"Коломойські" Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (відео)

Карпатські ліси біля Свидівця вирубують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю", переконані екологи. Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця. Хто виграє битву за Карпати?
Непроглядний туман укрив вершини Свидовецького хребта. Для цієї місцини це звичне явище. Це одне з найвологіших місць України, тут випадає до двох тисяч мм опадів на рік, що у три-чотири рази більше, ніж загалом по країні. Це забезпечує водою не лише прилеглі села, а й цІле Закарпаття і навіть частково сусідню Угорщину. Будівництво не просто гірськолижного-курорту, а цілого містечка на 28 тисяч чоловік повністю знищить цю унікальну екосистему, вважає Орест Дель Соль - 52-річний громадський активіст та засновник руху Free Svydovets. Дивіться репортаж DW з Карпат:
Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Де можуть відпочити українці цього літа і який формат відпустки найбезпечніший з огляду на епідемію? (18.05.2020)
Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)
Екологи застерігають: будівництво великого гірськолижного курорту "Свидовець", проект якого активно лобіює влада Закарпаття, може призвести до екологічної катастрофи. Під загрозою водні запаси регіону та праліс. (16.04.2018)
У судах триває суперечка навколо Свидовецького хребта в українських Карпатах. Проти екологів виступили Тячівська і Рахівська райдержадміністрації, бо активісти через суд призупинили їхні рішення про забудову. (24.04.2018)