 ″Коломойські″ Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.06.2020

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Політика й суспільство

"Коломойські" Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (відео)

Карпатські ліси біля Свидівця вирубують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю", переконані екологи. Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця. Хто виграє битву за Карпати?

Karpaten Ukraine (DW/N. Zotova)

Непроглядний туман укрив вершини Свидовецького хребта. Для цієї місцини це звичне явище. Це одне з найвологіших місць України, тут випадає  до двох тисяч мм опадів на рік, що у три-чотири рази більше, ніж загалом по країні. Це забезпечує водою не лише прилеглі села, а й цІле Закарпаття і навіть частково сусідню Угорщину. Будівництво не просто гірськолижного-курорту, а цілого містечка на 28 тисяч чоловік повністю знищить цю унікальну екосистему, вважає Орест Дель Соль - 52-річний громадський активіст та засновник руху Free Svydovets. Дивіться репортаж DW з Карпат:

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Де відпочити влітку українцю в умовах карантину? (відео)

Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Де можуть відпочити українці цього літа і який формат відпустки найбезпечніший з огляду на епідемію? (18.05.2020)  

Вирубка лісів у Карпатах: як це зупинити? (відео)

Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)  

Новий лижний курорт "Свидовець" у Карпатах: екологи б'ють на сполох

Екологи застерігають: будівництво великого гірськолижного курорту "Свидовець", проект якого активно лобіює влада Закарпаття, може призвести до екологічної катастрофи. Під загрозою водні запаси регіону та праліс. (16.04.2018)  

"Врятувати Свидовець": війна екологів і місцевої влади за Карпати триває

У судах триває суперечка навколо Свидовецького хребта в українських Карпатах. Проти екологів виступили Тячівська і Рахівська райдержадміністрації, бо активісти через суд призупинили їхні рішення про забудову. (24.04.2018)  

Ведмеді у Карпатах тероризують людей - "Європа у фокусі" (відео)

ЄС загрожує нова міграційна криза? Чому ведмеді нападають на людей у Карпатах? Чому молодь не затребувана на ринку праці в Іспанії? Дивіться у новому випуску "Європа у фокусі". (09.03.2020)  

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Карпати вирубують, бо рятують від шкідників - таке офіційне пояснення. Екологи ж переконані, що екосистему гірського хребта Свидовець знищують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю". Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця і привабить гроші в регіон. Хто виграє битву за Карпати?

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