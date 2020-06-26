"Коломойські" Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (відео)

Непроглядний туман укрив вершини Свидовецького хребта. Для цієї місцини це звичне явище. Це одне з найвологіших місць України, тут випадає до двох тисяч мм опадів на рік, що у три-чотири рази більше, ніж загалом по країні. Це забезпечує водою не лише прилеглі села, а й цІле Закарпаття і навіть частково сусідню Угорщину. Будівництво не просто гірськолижного-курорту, а цілого містечка на 28 тисяч чоловік повністю знищить цю унікальну екосистему, вважає Орест Дель Соль - 52-річний громадський активіст та засновник руху Free Svydovets. Дивіться репортаж DW з Карпат: