 Колишній віцеканцлер Австрії Штрахе відмовився від мандата євродепутата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Колишній віцеканцлер Австрії Штрахе відмовився від мандата євродепутата

Австрійський політик Гайнц-Крістіан Штрахе відмовився від крісла в Європарламенті. Він припускає повернення в активну політику тільки після розслідування обставин скандального відеозапису.

Гайнц-Крістіан Штрахе

Гайнц-Крістіан Штрахе

Колишній віцеканцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) вирішив відмовитися від здобутого ним на виборах депутатського мандата в Європарламенті. Про це політик з ультраправої Австрійської партії свободи (АПС) заявив у понеділок, 17 червня, передає агентство dpa.

Штрахе також повідомив, за яких обставин може повернутися в "активну політику". За його словами, це можливо лише після того, як буде проведено ретельне розслідування обставин навколо скандального відеозапису з Ібіци 2017 року. "Повернення в активну політику може і має відбутися тільки тоді, коли будуть докладно перевірені факти на відеозаписі з Ібіци", - зазначив Штрахе.

У своїй заяві політик наголосив, що нинішній його крок - не результат політичного розрахунку, і не має жодних ознак політичної угоди, а просто ухвалене ним особисто рішення.

Гайнц-Крістіан Штрахе на скандальному відео

Кадр зі скандального відео

За підсумками голосування на виборах до Європарламенту в Австрії, кандидатуру Штрахе підтримали майже 45 тисяч виборців, що забезпечило йому депутатський мандат у Європарламенті, зазначає dpa.

Як повідомлялось, у травні німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року. На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету.

Відео, очевидно, було пасткою для Штрахе. "Племінницею російського олігарха" виявилася студентка з Боснії.

Через скандал Штрахе подав у відставку, пізніше вотум недовіри висловили уряду, який очолював тодішній канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz). Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) виступив за проведення дострокових виборів наприкінці вересня. Вже 3 червня був приведений до присяги перехідний уряд країни. Уперше в історії Австрії канцлеркою стала жінка - Бріґітте Бірляйн (Brigitte Bierlein).

Дивитись відео 02:42

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Канцлеркою перехідного уряду Австрії вперше призначена жінка

Після відставки австрійського канцлера Себастіана Курца президент країни призначив на цю посаду суддю Бріґітте Бірляйн. Вона очолюватиме перехідний уряд до виборів у вересні. (30.05.2019)  

В Австрії за політиків зі скандального відео взялась антикорупційна прокуратура

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"Племінницю олігарха з Росії" на зустрічі зі Штрахе вдавала боснійська студентка

Авторам скандального відео за участі екс-віце-канцлера Австрії Штрахе пропонували три мільйони євро. Тепер вони хочуть знищити запис і бояться за власне життя, пише інтернет-видання EU-Infothek. (29.05.2019)  

В Австрії приведено до присяги експертний уряд

Перехідний експертний уряд на чолі з канцлеркою Бріґітте Бірляйн, що складається з шести жінок та шести чоловіків, приведено до присяги в Австрії. (03.06.2019)  

Аудіо й відео до теми

Вибори в Австрії: "друзі Москви" та правий розворот (15.10.2017)  

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