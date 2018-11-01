Колишнього голову Апеляційного суду Криму затримали за держзраду

Українські правоохоронці затримали колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука за підозрою в державній зраді. Про це в суботу, 3 листопада, речниця генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила в соціальній мережі Facebook .

"Затримано колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який був у розшуку за підозрою у скоєнні кримінального злочину передбаченого частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу", - зазначила Сарган. Повідомляється, що Чорнобука затримали в Києві. Також речниця генпрокурора зазначила, що затриманого буде доставлено до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

У березні 2014 року Чорнобук публічно підтримав анексію Криму Росією, однак незаконна влада Криму звільнила його з посади і заборонила в'їзд на півострів. Пізніше Чорнобук взяв участь в антитерористичній операції і був призначений суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області. У серпні 2016 року Вища рада юстиції схвалила звільнення судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука за порушення присяги на посаді голови Апеляційного суду Криму, інформує агенція "Українськi Новини".