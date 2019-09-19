 Коболєв навів тарифи на довготривалий транзит російського газу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.09.2019

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Економіка

Коболєв навів тарифи на довготривалий транзит російського газу

Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв відкинув можливість транзиту російського газу без жодного контракту. Водночас він розповів, які тарифи "Газпром" зможе отримати в разі довготривалого контракту.

Транзит російського газу Україною

"Нафтогаз" розрахував тарифи, за якими "Газпром" міг би бронювати транзит російського газу до країн ЄС українською газотранспортною системою (ГТС). Ці цифри навів голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на заході, організованому його компанією в Брюсселі в п'ятницю, 20 вересня, на наступний день після третього раунду газових переговорів Україна-ЄС-Росія. Про це повідомляє кореспондент DW.

"Обидва сценарії були розраховані на 15 років бронювання потужностей", - уточнив Коболєв. Якщо "Газпром" бронюватиме 60 мільярдів кубометрів на рік, то протягом 2020-2024 років у "Нафтогазі" очікують тариф на рівні 3,21 долара США за прокачку тисячі кубометрів газу 100 кілометрами української ГТС. Якщо ж "Газпром" бронюватиме 90 мільярдів кубометрів, то тариф розраховують на рівні 2,56 долара. Для порівняння, "Нафтогаз" очікує, що тариф, за яким здійснюється транзит російського газу до ЄС, у 2019 році складе 2,61 долар.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв (фото з архіву)

"Чим більші обсяги та чим на довше "Газпром" бронюватиме, тим нижчим буде тариф", - пояснив такі розрахунки Коболєв. "Поки ми не отримали відповіді з російського боку, яке їхнє бачення навантаження української системи, тривалості контракту", - стверджує керівник "Нафтогазу".

Як відомо, нині тарифи на транспортування газу українською ГТС встановлює регулятор, тобто Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас оператором української ГТС поки залишається "Нафтогаз".

Транзит без контракту буде "контрабандою"

Коболєв також прокоментував повідомлення у ЗМІ, що за газовими правилами ЄС Україна начебто була би зобов'язана транспортувати російський газ і без підписання контракту. За його словами, такої опції немає.

"Короткотермінове бронювання дозволене європейським законодавством, тож ми його точно дозволимо всім учасникам (...) Але я не можу уявити, як можна слідувати законодавству, пересилаючи газ з Росії без контракту. Це може розглядатися як контрабанда", - зазначив Коболєв.

Він пояснив, що для такого бронювання треба підписати угоду між операторами двох ГТС. "Якщо залишатися в рамках права ЄС, то спершу треба мати угоду про міжмережеве з'єднання (interconnection agreement). Якщо її підписано, то можна відкривати сезон бронювання", - уточнив Коболєв. Голова української компанії додав, що без такої угоди оператор ГТС не має юридичних підстав думати, що той чи інший обсяг газу наявний для транспортування.

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