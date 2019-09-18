 Коаліція на чолі з Саудівською Аравією атакувала цілі в Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією атакувала цілі в Ємені

Військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала об'єкти єменських хуситів. Цій військовій операції передував напад дронів на саудівську нафтову компанію, відповідальність за який взяли на себе хусити.

Арабська коаліція атакувала цілі хуситів у Ємені (архівне фото)

Арабська коаліція атакувала цілі хуситів у Ємені (архівне фото)

Арабська коаліція на чолі із Саудівською Аравією у ніч на п'ятницю, 20 вересня, атакувала чотири об'єкти біля портового міста Ходейда у Ємені, повідомляє саудівське державне агентство SPA.

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Саудівська Аравія приєднується до коаліції США для патрулювання вод біля Ірану і Ємену. Раніше Великобританія, Австралія і Бахрейн також погодилися долучитися до цієї місії. (18.09.2019)

Президент США Дональд Трамп вирішив посилити санкції щодо Тегерана. Тим часом Саудівська Аравія звинуватила Іран в організації обстрілів нафтопереробних заводів. (18.09.2019)

Згідно з поширеними даними, були атаковані місця, на яких збирали човни з дистанційним управлінням та морські міни. Зазначається, що ці об'єкти загрожували безпеці судноплавства у Баб-ель-Мандебській протоці та південній частині Червоного моря.

Атака безпілотників на саудівські нафтопереробні комплекси

Атаці в Ємені передував напад безпілотників на нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок неї добовий видобуток нафти скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран.

Раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів. 

Крім того, нещодавно Саудівська Аравія заявила, що долучиться до коаліції на чолі із Сполученими Штатами для патрулювання стратегічних вод біля Ірану та Ємену. Патрулювання охоплюватиме Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську та Перську затоки. 

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