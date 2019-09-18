Коаліція на чолі з Саудівською Аравією атакувала цілі в Ємені

Арабська коаліція на чолі із Саудівською Аравією у ніч на п'ятницю, 20 вересня, атакувала чотири об'єкти біля портового міста Ходейда у Ємені, повідомляє саудівське державне агентство SPA.

Згідно з поширеними даними, були атаковані місця, на яких збирали човни з дистанційним управлінням та морські міни. Зазначається, що ці об'єкти загрожували безпеці судноплавства у Баб-ель-Мандебській протоці та південній частині Червоного моря.

Атака безпілотників на саудівські нафтопереробні комплекси

Атаці в Ємені передував напад безпілотників на нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок неї добовий видобуток нафти скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран.

Раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

Крім того, нещодавно Саудівська Аравія заявила, що долучиться до коаліції на чолі із Сполученими Штатами для патрулювання стратегічних вод біля Ірану та Ємену. Патрулювання охоплюватиме Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську та Перську затоки.