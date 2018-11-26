 Коаліція в Сирії вбила ватажка ІД, що стратив американця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

Коаліція в Сирії вбила ватажка ІД, що стратив американця

Міжнародна коаліція під проводом США повідомила про загибель одного з ватажків джихадистів, який брав участь у страті американця Пітера Кессіга та інших полонених.

Наслідки війни у Сирії

Наслідки війни у Сирії

Міжнародна коаліція під проводом США заявила про загибель у Сирії внаслідок авіаудару одного з ватажків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) Абу аль-Умараяна. У листопаді 2014 року він брав участь в обезголовленні американського співробітника гуманітарної служби Пітера Кессіга та страті інших західних заручників.

Пітер Кессіг був вбитий у 2014 році

Пітер Кессіг був вбитий у 2014 році

DW.COM

Внаслідок контратак бойовиків "Ісламської держави" у провінції Дейр-ез-Зор за останні дні загинули 47 бійців курдських загонів. Спостерігачі також повідомляють про жертви серед цивільних від авіаударів коаліції. (24.11.2018)

Джихадисти з "Ісламської держави" поширили відео обезголовлення понад 18-ти осіб. Серед них нібито був громадянин США Пітер Кессіг. США та Великобританія досліджують автентичність запису. (16.11.2014)

"Аль-Умараян дав зрозуміти, що становить серйозну загрозу для сил коаліції, і він був залучений до страти американського громадянина та колишнього спецпризначенця армії США Пітера Кессіга. Він був вбитий, більше інформації буде надано після повної оцінки", - повідомив у понеділок, 3 грудня, речник коаліції Шон Раян, цитує агентство AFP. Він додав, що джихадист брав участь у страті інших полонених.

Ватажок джихадистів був вбитий під час повітряної атаки 2 грудня. "Раніше сьогодні повітряні сили коаліції завдали точних ударів по низці ватажків ІД на південному сході Сирії. Серед них був Абу аль-Умараян", - повідомив згодом у Twitter спецпредставник США у міжнародній антитерористичній коаліції Бретт Макгурк.

16 листопада 2014 року "Ісламська держава" оприлюднила відео, на якому зафіксоване обезголовлення Пітера Кессіга. Повідомлялося, що ісламісти на відео демонстрували відтяту голову Кессіга. На цьому ж відео також було показано обезголовлення щонайменше 18 чоловіків, яких назвали сирійськими військовослужбовцями.

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

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