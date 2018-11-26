Коаліція в Сирії вбила ватажка ІД, що стратив американця

Міжнародна коаліція під проводом США заявила про загибель у Сирії внаслідок авіаудару одного з ватажків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) Абу аль-Умараяна. У листопаді 2014 року він брав участь в обезголовленні американського співробітника гуманітарної служби Пітера Кессіга та страті інших західних заручників.

Пітер Кессіг був вбитий у 2014 році

"Аль-Умараян дав зрозуміти, що становить серйозну загрозу для сил коаліції, і він був залучений до страти американського громадянина та колишнього спецпризначенця армії США Пітера Кессіга. Він був вбитий, більше інформації буде надано після повної оцінки", - повідомив у понеділок, 3 грудня, речник коаліції Шон Раян, цитує агентство AFP. Він додав, що джихадист брав участь у страті інших полонених.

Ватажок джихадистів був вбитий під час повітряної атаки 2 грудня. "Раніше сьогодні повітряні сили коаліції завдали точних ударів по низці ватажків ІД на південному сході Сирії. Серед них був Абу аль-Умараян", - повідомив згодом у Twitter спецпредставник США у міжнародній антитерористичній коаліції Бретт Макгурк.

16 листопада 2014 року "Ісламська держава" оприлюднила відео, на якому зафіксоване обезголовлення Пітера Кессіга. Повідомлялося, що ісламісти на відео демонстрували відтяту голову Кессіга. На цьому ж відео також було показано обезголовлення щонайменше 18 чоловіків, яких назвали сирійськими військовослужбовцями.