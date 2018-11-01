 КНР обіцяє знизити мита та зробити китайський ринок відкритішим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

КНР обіцяє знизити мита та зробити китайський ринок відкритішим

Президент КНР Сі Цзіньпін планує знизити ввізні мита та відкрити для іноземних компаній низку секторів китайської економіки. Також він обіцяє жорсткіші покарання порушникам прав інтелектуальної власності.

Сі Цзіньпін на відкритті CIIE

Сі Цзіньпін на відкритті CIIE

Президент Китаю Сі Цзіньпін у понеділок, 5 листопада, у Пекіні відкрив торговельний ярмарок (China International Import Expo, CIIE), на якому представлено імпортні товари. Цю нагоду китайський лідер використав для того, щоб відповісти на критику торговельної і бізнесової практики Китаю, пише інформагенція Reuters.

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Сі пообіцяв знизити ввізні мита та пришвидшити відкриття таких економічних секторів, як освітні послуги, культурні товари і галузь телекомунікацій. Водночас китайський лідер пообіцяв, що порушення прав інтелектуальної власності жорстко каратиметься.

Обіцянки Сі прозвучали на тлі ускладнення у торговельних відносинах між Китаєм та США. Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари на загальну суму 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари на загальну суму 110 мільярдів. Однією з причин запровадження мит проти Китаю президент США Дональд Трамп називав крадіжку інтелектуальної власності китайською стороною.

CIIE триватиме з 5 по 10 листопада. На ярмарку будуть присутні тисячі іноземних компаній, товарами та послугами яких цікавляться китайські підприємства. Присутність високопосадовців зі США на заході не очікується.

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