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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Книги".
Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Український Нью-Йорк на Донбасі. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.
19 березня в Київському апеляційному суді триватиме перегляд рішення про заборону поширення книги "Справа Василя Стуса" за позовом Віктора Медведчука. DW поговорила з її автором Вахтангом Кіпіані.