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Книги

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Книги".

Японія поверне у дипломатичний довідник формулювання про окупацію Курил

Японія поверне у дипломатичний довідник формулювання про окупацію Курил 31.03.2022

Формулювання про окупацію Курильських островів Росією повернуть до "Синьої книги дипломатії", повідомило агентство Kyodo. У дипломатичному довіднику буде вказано, що "північні території незаконно окуповані Росією".
Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою єПідтримка

Українці використали мільярд гривень на книжки за програмою "єПідтримка" 15.02.2022

Понад 8,6 мільйона українців отримали тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Найбільше коштів витратили на купівлю книжок - мільярд гривень.

В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію

В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію 19.12.2021

Усі щеплені українці можуть отримати тисячу гривень в рамках "єПідтримки". Гроші можна витратити на книги, спортзали, концерти чи поїздки. Щоб скористатися послугою в 2021 році, необхідно подати заявку до 29 грудня.

Світовий рекорд: найстаршій учасниці змагань з пауерліфтингу - 100 років (09.08.2021) 09.08.2021

Американка Едіт Мервей-Трейна незадовго до свого 100-річчя потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїм досягненням… у важкій атлетиці. Попри вік, вона бере участь у справжніх спортивних змаганнях.

В Угорщині обмежили продаж дитячих книг на тему ЛГБТК

В Угорщині обмежили продаж дитячих книг на тему ЛГБТК 07.08.2021

Згідно з ухваленими змінами, дитячі книги на тему ЛГБТК в Угорщині мають продавати в закритій упаковці і за 200 метрів від шкіл і церков.

Нью-Йорк на Донбасі: українське містечко з німецькою історією - "Європа у фокусі" (21.06.2021) 21.06.2021

Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Український Нью-Йорк на Донбасі. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.
Німецький публіцист: Війну на Донбасі може зупинити Китай

Німецький публіцист: Війну на Донбасі може зупинити Китай 27.05.2021

Публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс, автор книги про новітню історію України, яка вийшла у Німеччині, розповів DW про цілі Путіна на Донбасі й про те, як війну може зупинити Китай.

Як індіанці з Мічигану змусили німецький музей віддати їм скальп

Як індіанці з Мічигану змусили німецький музей віддати їм скальп 14.04.2021

Сім років знадобилося, аби після скарги індіанців Чіппева музей німецького письменника Карла Мая віддав їм скальп.
Суд у Мінську визнав екстремістською книгу Білоруський Донбас

Суд у Мінську визнав екстремістською книгу "Білоруський Донбас" 26.03.2021

Автори книги написали про ставлення білоруських спецслужб до учасників війни на Донбасі і незаконний бізнес білоруських компаній з фірмами, які, за даними Служби безпеки України, фінансують тероризм.
Справа Василя Стуса: як програв Віктор Медведчук

"Справа Василя Стуса": як програв Віктор Медведчук 19.03.2021

Київський апеляційний суд скасував заборону на поширення книги про Василя Стуса. У Кіпіані святкують перемогу, у Медведучка відмовчуються, а експерти передбачають, що рішення надихатиме на нові історичні розвідки.

Справа Василя Стуса: Кіпіані виграв суд проти Медведчука

"Справа Василя Стуса": Кіпіані виграв суд проти Медведчука 19.03.2021

Апеляційний суд скасував рішення Дарницького райсуду Києва про заборону поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
Вахтанг Кіпіані: Я зловтішався закриттям каналів Медведчука, але хочу правових рішень (відео)

Вахтанг Кіпіані: Я зловтішався закриттям каналів Медведчука, але хочу правових рішень (відео) 18.03.2021

19 березня в Київському апеляційному суді триватиме перегляд рішення про заборону поширення книги "Справа Василя Стуса" за позовом Віктора Медведчука. DW поговорила з її автором Вахтангом Кіпіані.
Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості

Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості 26.02.2021

Книжка "Еко-історії для моїх маленьких друзів" журналіста Богдана Красавцева жваво розходиться Україною та навіть за кордоном. Вихід книги став можливим завдяки Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).
В Україні представлять перше нецензуроване видання творів Лесі Українки

В Україні представлять перше нецензуроване видання творів Лесі Українки 25.02.2021

В Україні з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки презентують перше нецензуроване 14-томне видання її творів.

Казки про захист довкілля для маленьких українців (24.02.2021) 24.02.2021

Правильно викидати батарейки та прати без фосфатів треба вчитись змалку, переконаний Богдан Красавцев. Київський журналіст написав збірку казок про захист довкілля для малих українців. Німеччина профінансувала друк книги.

Лейпцизький книжковий ярмарок вдруге скасували через коронавірус

Лейпцизький книжковий ярмарок вдруге скасували через коронавірус 29.01.2021

Цьогоріч організатори вже перенесли проведення книжкового ярмарку з березня на травень, але, зрештою, вирішили його скасувати. Натомість готується онлайн-версія події.
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