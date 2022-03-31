В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію

Усі щеплені українці можуть отримати тисячу гривень в рамках "єПідтримки". Гроші можна витратити на книги, спортзали, концерти чи поїздки. Щоб скористатися послугою в 2021 році, необхідно подати заявку до 29 грудня.