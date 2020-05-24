КНДР підірвала міжкорейський офіс зв'язку

Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон. Про це у вівторок, 16 червня, спочатку повідомило міністерство об'єднання Південної Кореї, а потім у самій КНДР - Корейське центральне інформаційне агентство.

Вибух стався вдень за місцевим часом. У КНДР стверджують, що знищили офіс, щоб відповідати "настроям розлючених людей, щоб змусити негідників та тих, хто прихистив негідників, дорого зплатити за свої злочини". Як припускає інформагенство АР, КНДР, очевидно, має на увазі втікачів з Північної Кореї, які роками перекидають листівки з критикою на адресу Пхеньяна через кордон.

Читайте також: Кім Чен Ин з'явився на публіці та обговорив ядерний потенціал КНДР

У свою чергу, Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap нагадало, що кілька днів тому сестра глави КНДР Кім Йон Ин погрожувала, що невдовзі спільний офіс зв'язку буде знищений. Її брат - Кім Чен Ин, що керує КНДР, також назвав цей офіс "абсолютно непотрібним".

9 червня КНДР оголосила, що "повністю перекриє лінію зв'язку, що з'єднує владу на півночі та півдні" Корейського півострова. Причиною такого кроку з боку Північної Кореї стала остання акція активістів з Південної Кореї. Вони перекинули через кордон листівки з критикою лідера КНДР Кім Чен Ина та його політики. Такі акції відбуваються регулярно. Їх організовують південнокорейські активісти та північнокорейські біженці.

Читайте також: КНДР оголосила, що припиняє зв'язок з Південною Кореєю