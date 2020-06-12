 КНДР погрожує припинити ядерні переговори із США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2019

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Новини

КНДР погрожує припинити ядерні переговори із США

Пхеньян виключає можливість відновлення ядерних переговорів із Вашингтоном найближчим часом. Зустріч у Швеції, за версією КНДР, закінилася провалом. У США ж пропонують наступну зустріч.

Про відновлення ядерних переговорів між США та КНДР Дональд Трамп (ліворуч) та Кім Чен Ин домовилися під час зустрічі 29 червня (на фото)

Про відновлення ядерних переговорів між США та КНДР Дональд Трамп (ліворуч) та Кім Чен Ин домовилися під час зустрічі 29 червня (на фото)

Міністерство закордонних справ Північної Кореї у неділю, 6 жовтня, звинуватило уряд США у  проведенні "ворожої політики" та використанні діалогу для внутрішніх цілей.

"Ми не маємо наміру вести такі жахливі переговори як зараз, поки США не зроблять істотного кроку, щоб повністю і безповоротно відмовитися від своєї ворожої політики щодо Північної Кореї", - сказав речник міністерства, цитує агенція dpa з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

DW.COM

Представники КНДР заявили, що США не виправдали очікувань на переговорах, не запропонувавши, попри обіцянки, нічого нового. (05.10.2019)

США і КНДР провели "хороші дискусії" щодо ядерної програми Пхеньяна, заявили у Вашингтоні. Натомість КНДР незадоволена результатами зустрічі. (06.10.2019)

Нагадаємо, 5 жовтня у Швеції відновилися ядерні переговори між делегаціями США та КНДР. У той самий день делегація КНДР заявила про провал переговорів. Натомість у США стверджують, що восьмигодинна дискусія сторін поблизу Стокгольма була "хорошою". Вашингтон запропонував провести наступну зустріч за два тижні. 

Це була перша зустріч представників обох країн на робочому рівні після домовленості президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина про відновлення переговорів стосовно ядерної програми Пхеньяна у червні цього року. 

За підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі, був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 лютого цього року другий в історії саміт між лідерами США та КНДР, який відбувався у в'єтнамському Ханої, завершився без жодних домовленостей. КНДР продовжила ракетні випробування. 

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  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

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    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

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    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

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    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


Дивитись відео 01:57

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США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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