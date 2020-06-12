 КНДР запустила дві балістичні ракети - Сеул | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

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Новини

КНДР запустила дві балістичні ракети - Сеул

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що КНДР запустила дві балістичні ракети. У Пхеньяні поки не підтвердили факт запуску.

Південнокорейське телебачення показує запуск ракети у КНДР 25 липня 2019 року

Південнокорейське телебачення показує запуск ракети у КНДР 25 липня 2019 року

Північна Корея вранці cереди, 31 липня, запустила дві балістичні ракети, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap. Повідомляється, що ракети були випущені з півострова Ходо на східному узбережжі країни. Ракети пролетіли 250 кілометрів і впали в море. У Пхеньяні поки що не підтвердили факт запуску.

Повідомлення про новий запуск з'явилося лише за кілька днів після того, як збройні сили КНДР вже запустили дві ракети малої дальності в тому самому регіоні, які пролетіли 430 кілометрів у напрямку Японського моря. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив тоді, що ракети 25 липня були випущені під його особистим контролем і що вони були "урочистим попередженням" з огляду на військові навчання, заплановані в Південній Кореї спільно з США у серпні.

До того КНДР проводила пуски ракет у травні цього року. Пуски балістичних ракет будь-якої дальності Північній Кореї забороняє спеціальна резолюція Ради Безпеки ООН, однак це не стримує Пхеньян від проведення випробувань.

Перемовини зі США

Ракетні випробування у КНДР проводяться на тлі спроб США та Південної Кореї домовитися про атомне роззброєння країни. У квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтинентальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Проте третій саміт двох лідерів поки не запланований. 

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