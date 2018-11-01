Клієнти банків України тепер можуть дистанційно відкривати рахунки

Національний банк України (НБУ) надав фізичним особам можливість отримувати дистанційно не лише адміністративні, а й банківські послуги. На веб-сайті НБУ у понеділок, 5 листопада, було оприлюднено механізм віддаленої ідентифікації клієнтів банків через систему BankID. Він передбачає, що ідентифікацію фізичної особи має проводити за її присутності один із банків-учасників системи, а вже після цього ця фізична особа зможе замовляти сервіси та послуги на сайті будь-якої компанії або банку, підключених до BankID НБУ.

Це, зокрема, дасть можливість клієнтам банків дистанційно відкривати рахунки без необхідності відвідувати їхні відділення. Як зазначається в повідомленні, при цьому для надання банківських послуг обов'язковими умовами є виконання вимог фінансового моніторингу.

Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та вивчення клієнта відповідно до міжнародних стандартів та законодавства України покладається як на банк, який здійснив ідентифікацію, так і на банк, що використовує інформацію, отриману за допомогою засобів системи BankID.

Відповідні зміни внесено до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу постановою НБУ від 1 листопада 2018 року, яка набуває чинності 5 листопада 2018 року.