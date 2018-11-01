 Клієнти банків України тепер можуть дистанційно відкривати рахунки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

Клієнти банків України тепер можуть дистанційно відкривати рахунки

Національний банк України надав фізичним особам можливість дистанційно відкривати рахунки. Для цього потрібна первинна ідентифікації одним із банків через систему BankID.

Національний банк України

Національний банк України

Національний банк України (НБУ) надав фізичним особам можливість отримувати дистанційно не лише адміністративні, а й банківські послуги. На веб-сайті НБУ у понеділок, 5 листопада, було оприлюднено механізм віддаленої ідентифікації клієнтів банків через систему BankID. Він передбачає, що ідентифікацію фізичної особи має проводити за її присутності один із банків-учасників системи, а вже після цього ця фізична особа зможе замовляти сервіси та послуги на сайті будь-якої компанії або банку, підключених до BankID НБУ.

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Це, зокрема, дасть можливість клієнтам банків дистанційно відкривати рахунки без необхідності відвідувати їхні відділення. Як зазначається в повідомленні, при цьому для надання банківських послуг обов'язковими умовами є виконання вимог фінансового моніторингу.

Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та вивчення клієнта відповідно до міжнародних стандартів та законодавства України покладається як на банк, який здійснив ідентифікацію, так і на банк, що використовує інформацію, отриману за допомогою засобів системи BankID.

Відповідні зміни внесено до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу постановою НБУ від 1 листопада 2018 року, яка набуває чинності 5 листопада 2018 року.

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