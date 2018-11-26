Клімкін: Україні не потрібні дипломатичні відносини з Росією

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив за припинення дипломатичних відносин з Москвою, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Водночас міністр додав, що на території Росії перебувають 3,5 мільйона українців.

"Я особисто і емоційно вважаю, що нам не потрібні дипломатичні відносини з Росією. Я навіть вів переговори з деякими країнами щодо цієї можливості (представлення інтересів України в Росії. - Ред.), але вони чітко сказали, що з огляду на весь масштаб, ми можемо бути тільки формальною поштовою скринькою", - сказав міністр в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 29 листопада, додавши, що іноземні дипломати просто не впораються з роботою, яку українські дипломати роблять нині (в Росії. - Ред.). Очільник зовнішньополітичного відомства України зазначив, що виступає за біометричний візовий режим з Росією.

За словами Клімкіна, українська сторона вже припинила дію 48 договорів з Росією. Ще 40 можуть бути припинені найближчим часом. "Ми за останній час "вбили" 48 двосторонніх угод. Наступна порція буде дуже скоро, близько 40 угод. Ми досконально переглядаємо нашу договірну базу", - підкреслив Клімкін.

Зокрема, як повідомив очільник МЗС, свою дію припинить договір "Про дружбу, співпрацю і партнерство з РФ".