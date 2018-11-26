 Клімкін: Україні не потрібні дипломатичні відносини з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Клімкін: Україні не потрібні дипломатичні відносини з Росією

Український міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що дипломатичні відносини з РФ не потрібні Україні. Міністр також поінформував про припинення дії близько 50 договорів з Росією.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив за припинення дипломатичних відносин з Москвою, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Водночас міністр додав, що на території Росії перебувають 3,5 мільйона українців.

DW.COM

Ноту Києва про припинення Договору про дружбу принесли в понеділок, заявив російський дипломат. За його словами, угода перестане діяти з 1 квітня 2019 року. (25.09.2018)

Петро Порошенко має намір денонсувати Договір про дружбу й співробітництво з Росією. Це не більше ніж ефектний жест перед майбутніми в Україні виборами, вважає Сергій Руденко. (18.09.2018)

"Я особисто і емоційно вважаю, що нам не потрібні дипломатичні відносини з Росією. Я навіть вів переговори з деякими країнами щодо цієї можливості (представлення інтересів України в Росії. - Ред.), але вони чітко сказали, що з огляду на весь масштаб, ми можемо бути тільки формальною поштовою скринькою", - сказав міністр в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 29 листопада, додавши, що іноземні дипломати просто не впораються з роботою, яку українські дипломати роблять нині (в Росії. - Ред.). Очільник зовнішньополітичного відомства України зазначив, що виступає за біометричний візовий режим з Росією.

За словами Клімкіна, українська сторона вже припинила дію 48 договорів з Росією. Ще 40 можуть бути припинені найближчим часом. "Ми за останній час "вбили" 48 двосторонніх угод. Наступна порція буде дуже скоро, близько 40 угод. Ми досконально переглядаємо нашу договірну базу", - підкреслив Клімкін.

Зокрема, як повідомив очільник МЗС, свою дію припинить договір "Про дружбу, співпрацю і партнерство з РФ".

Реклама

Докладно

Анґела Меркель і Володимир Гройсман

Прощавай, РФ: українська економіка переорієнтувалася на ЄС

Німецькі інвестори хвалять реформаторів у Києві, але буму інвестицій в умовах неоголошеної війни з Росією чекати годі. 

Крістін Лагард

МВФ може схвалити позику для України після 10 грудня

Крістін Лагард очікує, що до тої пори українська влада виконає усі обов'язкові умови для отримання траншу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  