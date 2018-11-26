Клімкін: захоплені українські моряки - військовополонені

Арешти українських військових моряків у Криму є незаконними, оскільки вони перебувають під захистом Женевської конвенції, заявив глава МЗС України Павло Клімкін у середу, 28 листопада. За його словами, Київ повідомив про це міжнародним партнерам.

"Фейковий суд в окупованому Криму заарештовує всіх наших моряків. Крім посилення політичного тиску на РФ, ми передали всім нашим міжнародним партнерам чітку юридичну позицію: наші моряки є військовополоненими й перебувають під захистом Женевської конвенції 1949 року", - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На заарештованих моряків жодним чином не поширюється російське право, уточнив глава МЗС України.

"Українським військослужбовцям, захопленим у полон РФ, має бути гарантовано надання в належному обсязі медичної допомоги, нечинення на них фізичного та психологічного тиску та забезпечення належної безпеки", - зазначив міністр.

Нота протесту

Міністерство закордонних справ України надіслало МЗС РФ ноту протесту. Київ вимагає звільнити 24-х членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу".

"27.11.2018 МЗС РФ передано чергову ноту протесту МЗС України у зв'язку з продовженням Росією протиправних дій щодо військовослужбовців ВМС ЗСУ – членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", - вказано на Twitter-сторінці відомства.

Київський районний суд Сімферополя в анексованому Криму арештував українських моряків до 25 січня 2019 року. РФ закидає морякам незаконний перетин державного кордону. У Києві це заперечують

25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України разом із українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності. Верховна Рада 26 листопада схвалила запровадження воєнного стану в десяти областях країни на 30 діб.

У НАТО, США й низці країн Європи різко засудили дії Росії щодо українських кораблів і моряків.