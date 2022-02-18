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Клімат – режим погоди впродовж щонайменше 30 річного циклу.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Клімат". Під "кліматом" розуміють сукупність усіх можливих метеоролігічних подій у певній географічній точці впродовж щонайменше 30 річного циклу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.
Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.
Армін Лашет, Олаф Шольц і Анналєна Бербок - один з цих політиків, імовірно, змінить Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН. DW проаналізувала, які позиції з ключових питань вони досі відстоювали в Бундестазі.