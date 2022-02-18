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Клімат

Клімат – режим погоди впродовж щонайменше 30 річного циклу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Клімат". Під "кліматом" розуміють сукупність усіх можливих метеоролігічних подій у певній географічній точці впродовж щонайменше 30 річного циклу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА 18.02.2022

Які настрої у представників міжнародного бізнесу на тлі загострення ситуації навколо України? DW поспілкувалась з виконавчою директоркою Європейської Бізнес Асоціації Анною Дерев'янко.

80-річна британка замість відпочинку на пенсії рятує клімат (18.02.2022) 18.02.2022

У 80 років Сью Парфітт регулярно бере участь у кліматичних протестах. А тепер бореться проти намірів британського уряду мати більше повноважень щодо заборони таких протестів.

Що заважає інвесторам вкладати в "зелену" енергетику України? (06.12.2021) 06.12.2021

Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.

Де найбільше антивакцинаторів - Європа у фокусі (відео)

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео) 22.11.2021

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - "Європа у фокусі" (22.11.2021) 22.11.2021

Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.
На кліматичній конференції ООН ухвалили компромісну угоду

На кліматичній конференції ООН ухвалили компромісну угоду 14.11.2021

Учасники COP26 погодилися скоригувати національні кліматичні цілі до кінця 2022 року, а також домагатися обмеження глобального потепління півтора градусами Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем.

Сім інноваційних ідей для захисту клімату (08.11.2021) 08.11.2021

Зменшення викидів CO2 - нині дуже модний вираз. Але як цього досягти? Ось 7 інновацій, які можуть змінити життя на планеті.

На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії

На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії 12.10.2021

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі просять розпочати розслідування проти президента Бразилії Болсонару через знищення лісів Амазонії. Йому закидають "злочини проти людяності".
Коаліція за клімат: десятки тисяч людей вийшли на екологічний марш у Брюсселі

Коаліція за клімат: десятки тисяч людей вийшли на екологічний марш у Брюсселі 10.10.2021

Вперше з початку коронавірусної пандемії в столиці ЄС організували марш за клімат. За даними організаторів, на вулиці міста вийшли 70 тисяч людей.

Наймасштабніші кризи епохи Анґели Меркель

Наймасштабніші кризи епохи Анґели Меркель 20.09.2021

Пандемія COVID-19, клімат, біженці й криза Єврозони: за період перебування Меркель на посаді канцлерки Німеччини ці проблеми викликали найзапекліші суперечки в Бундестазі. DW підбила підсумки.

Клімат Землі врятують… водорості? (17.09.2021) 17.09.2021

Пластик, паливо, добрива - усе це можуть зробити більш екологічним... водорості. Ось чому можна без перебільшення сказати, що людство - на порозі водоростевої революції.

США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на 30 відсотків

США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на 30 відсотків 14.09.2021

США та ЄС хочуть скоротити до 2030 року на 30 відсотків викиди метану. До їхньої ініціативи можуть приєднатися понад 20 країн.
Мігранти, клімат, інтеграція. Що обіцяють партії в ФРН перед виборами

Мігранти, клімат, інтеграція. Що обіцяють партії в ФРН перед виборами 16.08.2021

Передвиборні програми представлених у Бундестазі партій стосуються таких тем як захист клімату, міграція, зовнішня політика, торгівля та інших. DW - коротко про найважливіше.
Чим загрожує втрата лісів через пожежі й вирубку? (12.08.2021)

Чим загрожує втрата лісів через пожежі й вирубку? (12.08.2021) 12.08.2021

Пожежі знищують дедалі більші лісів на планеті. Але ліси - це не просто джерело деревини, вони також захищають клімат, поглинаючи CO2. Чи може людина відновити зелені території, втрачені через вирубку та пожежі?

Клімат, біженці, військові місії: чого очікувати від можливого наступника Меркель

Клімат, біженці, військові місії: чого очікувати від можливого наступника Меркель 28.07.2021

Армін Лашет, Олаф Шольц і Анналєна Бербок - один з цих політиків, імовірно, змінить Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН. DW проаналізувала, які позиції з ключових питань вони досі відстоювали в Бундестазі.
На півдні Африки фіксують рекордні морози

На півдні Африки фіксують рекордні морози 25.07.2021

Температура повітря в центральній частині ПАР опустилася майже до мінус десяти градусів. Це - історичний рекорд.
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