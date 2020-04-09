Кличко: Якщо буде понад 7000 хворих на COVID-19, лікарні Києва не витримають

Deutsche Welle: Пане Кличко, так незвично з Вами спілкуватися дистанційно. Це, мабуть, лише один з багатьох карантинних заходів, до яких Ви тепер, як і решта українців, маєте вдаватися. Як ще змінилося ваше повсякдення і робота через епідемію коронавірусу?

Віталій Кличко: Змінилося все, справді. Роботи стало ще більше, більше спілкування з пресою, більше перевірок інфекційних лікарень. Тому що одна справа - отримати інформацію, сидячи в кабінеті, інша справа - отримувати інформацію безпосередньо самому.

Ви, мабуть, ніколи раніше так часто не відвідували лікарні, як тепер. Наскільки медичні заклади Києва готові до епідемії?

Медичні заклади в Києві готові і на сьогодні ситуація контрольована. У Києві приблизно 400 ліжок у інфекційних відділеннях, там знаходяться близько 100 людей. Ми готові збільшити кількість ліжок до 500. Якщо буде , не дай Боже, потреба, вже заплановане розгортання до 7000 ліжок. На сьогодні лікарі всіх інфекційних лікарень забезпечені засобами персонального захисту і цього вистачить на місяць.

Українців зобов'язали ходити в масках, але їх елементарно немає в усіх аптеках. Як Ви вирішуєте проблему дефіциту захисних масок в аптеках?

Ми отримали додатково 200 тисяч масок. Наступними днями отримаємо ще кілька сотень тисяч масок. Маски можна купити в аптеках комунального підприємства "КП Фармація ". Тобто, маски в аптеках є, я особисто перевіряв.

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Ви назвали Київ "епіцентром епідемії в Україні". З понеділка карантині заходи були суттєво посилені. Якщо кількість інфікованих новим коронавірусомзростатиме, до чого ще готуватися киянам?

Ми вчасно закрили школи й дитсадки, перекрили громадський транспорт. І на сьогодні за кількістю захворювань, якщо порівнювати з іншими європейськими містами й країнами, у нас розповсюдження не таке велике. Якщо кількість хворих перевищить 7000, можу сказати, що медична система буде на грані колапсу, не буде вистачати і лікарів, і ліжок. Так сталося в Італії. Коли люди звертаються до лікарів, а в них немає можливості їм допомогти. Єдине, що вони пропонують - залишатися вдома, лікуватися й чекати, що може "пронесе". Хтось каже, що нас це не торкнеться, десь це далеко. Це може стати суворою реальністю в будь-який момент.

Ваші слова про те, що в Києві може бутиобмежене пересування на приватному автотранспорті, викликало в багатьох обурення. Ви вважаєте такий захід виправданим?

У випадку інфекційного вибуху, коли кількість людей буде рахуватися в нашому місті тисячами чи десятками тисяч хворих, нам потрібні будуть більш жорсткі заходи. Менше контактів, будь ласка! Якщо ж удасться протримати ситуацію з нерозповсюдженням коронавірусу, не будемо вводити обмеження руху персонального транспорту, будемо розглядати пом'якшення обмежень щодо пересування містом.

Ще в соцмережах багато критики з приводу того, що з собаками можна гуляти, а з дітьми - ні. Ваші аргументи?

Заборони гуляти з дітьми немає, але заборона відвідувати дитячі майданчики є. Через контакти з каруселями, гойдалками люди можуть захворіти. У нас захворіли двоє хлопчиків - шести та п'ятнадцяти років. Хтось каже, що ця хвороба більше для людей похилого віку, мовляв, молоді не хворіють. Ні. Навіть однорічний хлопчик захворів. Критикують і заборону прогулянок у парках. Таке відчуття, що я вихователь у дитячому садочку, котрий щоразу пояснює, що вкрай важливо обмежити контакти між людьми, перервати ланцюг передачі інфекції.

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Деякі міста серйозно готуються до навали інфікованих. У Дніпрі, приміром, розгорнули військові наметові лікарні та навіть вирили могили. Київ теж вдаватиметься до таких заходів?

Ми розглядаємо також таку можливість. Виставковий центр на лівому березі ми зарезервували на випадок, якщо станеться інфекційний вибух. Але питання в тому, чи вистачить нам лікарів? Ми можемо збільшувати кількість ліжок кратно, але нам потрібні лікарі. Я вважаю, що кожний лікар зараз, як солдат на фронті. Ці люди в найбільшому ризику - у кожного діти, у кожного родини. І тому хотів би їм подякувати за їхню мужність, за те, що вони роблять.

Кличко: "Не робіть дурниць, будь ласка! В кращому випадку ми вам допоможемо. В гіршому - вам не допоможе ніхто".

З міського бюджету на подолання епідемії пішло вже чимало грошей. Чи означає це, що цих грошей недорахуються комунальні підприємства?

На подолання епідемії Київ вже втратив майже півтора мільярди гривень. Ми переглянули бюджет. Біля 900 мільйонів гривень ми перерозподілили на медичну галузь. Усі медики-інфекціоністи отримують додатково до заробітної платні від п'яти до десяти тисяч з бюджету Києва. Ми переглядаємо багато проєктів, які збиралися реалізовувати, і розглядаємо різні сценарії фінансової кризи.

Чи є у міста план допомоги підприємцям, які через епідемію опинились у фінансовій скруті?

Ми на 50 відсотків звільнили підприємства від оплати за оренду комунальної власності. Ми запропонували Кабінету Міністрів скасувати ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг для населення. Ми нині щодня маємо діяти, як кризис -менеджери, приймати різні оперативні рішення.

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Можливо, питання не на часі, але коли дітям можна буде повернутися до шкіл та дитячих садків?

Складне питання, на яке в мене відповіді на сьогодні, на жаль, немає. Спілкуючись з експертом-вірусологом, професором Лотаром Вілером - керівником німецького Інституту Роберта Коха, - я в нього запитав, коли буде пік пандемії, коли ми зможемо побачити спад. У нього відповіді також немає. Все залежить від того, наскільки масштабним буде поширення інфекції. Більше того, за словами Вілера, ця хвороба матиме такий, знаєте, хвильовий ефект. Зменшення, потім, якщо люди не дотримуватимуться запропонованих правил, збільшення. Ми (КМДА. - Ред.) зараз відповідно від цього працюємо. Прогнозуємо, що пік навантаження буде на Великдень, а після Великодня ми зможемо почати повертатися до нормального життя.

Ви закликаєте усіх не тренуватися в парках та скверах. Скажіть, будь ласка, чому?

Складне запитання (посміхається ) до мене, як до спортсмена. Я тренуюся вдома. Не буду лекцію читати, що потрібно зробити. Але, якщо є бажання навантажитися, вам достатньо трьох квадратних метрів, щоб за півгодини зробити велике навантаження. У мене єдине прохання до спортивної спільноти… Навіть Олімпійські ігри скасували! Зараз професійні атлети припинили свої тренування! Розумію бажання кожного, але прохання: нам потрібно тиждень-два потерпіти!

Нині є багато критики, що такі заходи порушують права людини. Теоретично можна подати позов до суду з приводу обмеження своїх прав. Що ви з цього приводу думаєте?

Я хочу звернутися до цих людей, які подають ці скарги до суду. Не робіть дурниць, будь ласка, тому що в кращому випадку ми вам зможемо допомогти, в гіршому випадку вам ніхто не допоможе. Ми нікому не хочемо обмежити права. Ми хочемо, щоб наше суспільство й країна були здоровими.

Пане Кличко, дякую за розмову!