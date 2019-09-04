 Кличко звинуватив уряд у запровадженні в Києві прямого президентського правління | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Кличко звинуватив уряд у запровадженні в Києві прямого президентського правління

Кабінет Міністрів зробив крок до двовладдя у Києві, а фактично - до прямого президентського правління, заявив мер міста Віталій Кличко. Він наголосив, що звільнити його можуть лише кияни.

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко вважає рішення Кабінету Міністрів України про згоду на його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) неконституційним. "Уряд зробив крок до того, щоб у столиці було запроваджено двовладдя. А по суті - пряме президентське правління. Кличка можуть звільнити лише кияни, які обрали його Київським міським головою", - сказав він під час брифінгу у середу, 4 вересня.

Він також наголосив, що рішення щодо його звільнення суперечить законодавству про місцеве самоврядування. "Представники партії влади, які чітко мають бажання очолити мерію, ведуть кампанію з дискредитації", - зазначив Кличко. Він додав, що поки не отримував офіційних документів про своє звільнення.

За словами Кличка, очолити КМДА може людина, яка має певні бізнес-інтереси в Києві. При цьому він запевнив, що він особисто "як мер міста не має жодних бізнес-інтересів у Києві".

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Кабінет Міністрів звернувся до Офісу президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Він заявив про намір посилити позиції Кличка призначенням "сильного голови" КМДА. (04.09.2019)

Як повідомлялося, 4 вересня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся щодо цього до Офісу президента. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук вказав на необхідність посилення позицій Київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. В якості особи, яка нібито сильно впливає на діяльність КМДА, він згадав представника будівельного бізнесу, народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА, закидаючи втрату контролю над ситуацією в Київраді та місті. Зокрема, про це 30 липня говорив голова Офісу президента Андрій Богдан. За твердженням Богдана, Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді. Богдан також заявив, що спрямував у Кабмін нагадування, аби уряд зробив подання на звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Сам Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею".

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