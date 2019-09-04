Кличко звинуватив уряд у запровадженні в Києві прямого президентського правління

Київський міський голова Віталій Кличко вважає рішення Кабінету Міністрів України про згоду на його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) неконституційним. "Уряд зробив крок до того, щоб у столиці було запроваджено двовладдя. А по суті - пряме президентське правління. Кличка можуть звільнити лише кияни, які обрали його Київським міським головою", - сказав він під час брифінгу у середу, 4 вересня.

Він також наголосив, що рішення щодо його звільнення суперечить законодавству про місцеве самоврядування. "Представники партії влади, які чітко мають бажання очолити мерію, ведуть кампанію з дискредитації", - зазначив Кличко. Він додав, що поки не отримував офіційних документів про своє звільнення.

За словами Кличка, очолити КМДА може людина, яка має певні бізнес-інтереси в Києві. При цьому він запевнив, що він особисто "як мер міста не має жодних бізнес-інтересів у Києві".

Як повідомлялося, 4 вересня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся щодо цього до Офісу президента. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук вказав на необхідність посилення позицій Київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. В якості особи, яка нібито сильно впливає на діяльність КМДА, він згадав представника будівельного бізнесу, народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА, закидаючи втрату контролю над ситуацією в Київраді та місті. Зокрема, про це 30 липня говорив голова Офісу президента Андрій Богдан. За твердженням Богдана, Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді. Богдан також заявив, що спрямував у Кабмін нагадування, аби уряд зробив подання на звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Сам Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею".