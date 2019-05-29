Кличко запропонував Саакашвілі очолити його партію "УДАР" на виборах до ВР

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко ввечері у вівторок, 4 червня, заявив, що його партія братиме участь у позачергових парламентських виборах. Він також запропонував екс-президенту Грузії і колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі, який повернувся в Україну, стати головою партії, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Я бачив сьогодні звернення Міхеіла Саакашвілі, політичній силі якого створені перешкоди для участі у виборах. Тому я готовий підставити політичне плече. Упевнений, такий наш союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні, і разом ми маємо план змін і людей, які здатні його реалізувати. Я залишаюся лідером партії "УДАР", а Міхеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - заявив він у відеозверненні.

Кличко підкреслив, що продовжить залишатися мером Києва, оскільки у нього ще є багато зобов'язань перед киянами, які він повинен реалізувати. "Я залишаюся мером столиці, щоб вони (зобов'язання - Ред.) стали реальністю, так буде чесно і правильно. І ті зміни, які відбулися у столиці, ми зробимо і в кожному місті, селищі та селі", - заявив він.

Кличко вважає, що Україна отримала шанс на зміну після президентських виборів, а зараз - і на дострокових виборах до Верховної Ради. "Ті демократичні сили, які керуються не власними амбіціями, а мають досвід практичної роботи, повинні об'єднувати свої зусилля заради швидких і ефективних змін в країні", - зазначив він, додавши, що підтримує ті кроки президента України Володимира Зеленського, які спрямовані на ефективне реформування держави і наближення України до ЄС і НАТО.

Міхеіл Саакашвілі поки не повідомив про свою позицію щодо пропозиції Кличка. Раніше в інтерв'ю DW він казав, що, на його думку, більшість у новому парламенті одержить партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу". "Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила ("Рух нових сил". - Ред.) здатна дуже швидко це зайняти. Я не знаю", - зазначив Саакашвілі.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника Петра Порошенка про позбавлення Саакашвілі українського громадянства, і 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.