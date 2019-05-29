 Кличко запропонував Саакашвілі очолити його партію ″УДАР″ на виборах до ВР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кличко запропонував Саакашвілі очолити його партію "УДАР" на виборах до ВР

Партія "УДАР" братиме участь у позачергових парламентських виборах в Україні. Віталій Кличко планує залишитися її лідером, а її головою пропонує стати Міхеілу Саакашвілі.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко ввечері у вівторок, 4 червня, заявив, що його партія братиме участь у позачергових парламентських виборах. Він також запропонував екс-президенту Грузії і колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі, який повернувся в Україну, стати головою партії, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Я бачив сьогодні звернення Міхеіла Саакашвілі, політичній силі якого створені перешкоди для участі у виборах. Тому я готовий підставити політичне плече. Упевнений, такий наш союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні, і разом ми маємо план змін і людей, які здатні його реалізувати. Я залишаюся лідером партії "УДАР", а Міхеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - заявив він у відеозверненні.

Кличко підкреслив, що продовжить залишатися мером Києва, оскільки у нього ще є багато зобов'язань перед киянами, які він повинен реалізувати. "Я залишаюся мером столиці, щоб вони (зобов'язання - Ред.) стали реальністю, так буде чесно і правильно. І ті зміни, які відбулися у столиці, ми зробимо і в кожному місті, селищі та селі", - заявив він.

Кличко вважає, що Україна отримала шанс на зміну після президентських виборів, а зараз - і на дострокових виборах до Верховної Ради. "Ті демократичні сили, які керуються не власними амбіціями, а мають досвід практичної роботи, повинні об'єднувати свої зусилля заради швидких і ефективних змін в країні", - зазначив він, додавши, що підтримує ті кроки президента України Володимира Зеленського, які спрямовані на ефективне реформування держави і наближення України до ЄС і НАТО.

DW.COM

Міхеіл Саакашвілі не вважає президента України Володимира Зеленського залежним від олігарха Ігоря Коломойського, а партії "Слуга народу" прогнозує більшість у Верховній Раді. Про це політик заявив у інтерв'ю DW. (30.05.2019)

Після другого туру президентських виборів в Україні Віталій і Володимир Клички підвели підсумки голосування і в проекті DW "Нємцова. Інтерв'ю" розповіли про свої політичні амбіції. (24.04.2019)

Міхеіл Саакашвілі поки не повідомив про свою позицію щодо пропозиції Кличка. Раніше в інтерв'ю DW він казав, що, на його думку, більшість у новому парламенті одержить партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу". "Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила ("Рух нових сил". - Ред.) здатна дуже швидко це зайняти. Я не знаю", - зазначив Саакашвілі.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника Петра Порошенка про позбавлення Саакашвілі українського громадянства, і 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

Дивитись відео 00:59

Повернення Саакашвілі в Україну: як це було (29.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Повернення Саакашвілі в Україну: як це було (29.05.2019)  

Також за темою

Ukraine | Mikhail Saakaschwili

Міхеіл Саакашвілі повернувся в Україну 29.05.2019

Колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі, якому президент України Володимир Зеленський напередодні повернув українське громадянство, прилетів до Києва.

Ukraine | Michail Saakaschwilis Rückkehr in die Ukraine

Коментар: Старі образи або нові цілі Саакашвілі в Україні 30.05.2019

Саакашвілі, якому президент Зеленський повернув громадянство України, повертається в політику. Чи буде він мститися колишній владі і чи подружиться з новою, невідомо, вважає Сергій Руденко.

Michail Saakaschwili im DW-Interview

Саакашвілі: Якщо Україна втратить третій шанс, то її в теперішньому вигляді може не бути 30.05.2019

В ексклюзивному інтерв'ю DW Міхеіл Саакашвілі розповів про своє ставлення до нового президента України Володимира Зеленського, екс-президента Петра Порошенка, очільника МВС Арсена Авакова і не тільки.

Реклама

Докладно

Пістолет

Як вбивство хлопчика пов'язане з провалом реформи поліції

Арешт підозрюваних, що раніше працювали у ДАІ, досі не знайдена зброя і кадрові зміни - DW підсумувало головні факти.  

Володимир Зеленський

Зеленський прояснив позицію щодо дефолту та "Приватбанку"

Чутки про дефолт в Україні не відповідають офіційній позиції президента, наголосив Зеленський.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  