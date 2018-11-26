Київ: Саміт G20 має посприяти звільненню українських моряків

Український уряд закликав учасників саміту Великої двадцятки спонукати президента РФ Володимира Путіна до поступок у конфлікті між Україною й Росією. "Результатом саміту має стати щонайменше звільнення 24-х українських моряків", - заявила перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова в четвер, 29 листопада, в Буенос-Айресі, повідомляє агентство dpa.

Київ сподівається на підтримку партнерів під час саміту G20, передусім президента США Дональда Трампа й канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Джапарова додала, що президент України Петро Порошенко напередодні провів тривалі телефонні перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як повідомлялося, Ердоган після того заявив, що запропонував посередництво в конфлікті.

Представниця Києва назвала "цинічним" той факт, що російський президент Путін звинуватив Україну у провокаціях в Азовському морі. Вона також закликала міжнародну спільноту до солідарності з Україною.

Саміт G20 відбудеться в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

Меркель раніше у четвер заявила, що говоритиме з Путіним про розблокування українських портів у Азовському морі. Канцлерка Німеччини закликала Росію звільнити українських моряків, захоплених під час нещодавнього інциденту в районі Керченської протоки.

Днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24 військових моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки 25 листопада. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ. У Києві це звинувачення відкидають і вимагають їх негайно звільнити.

В Україні після цих подійзапровадили у низці регіонів воєнний стан до 26 грудня.