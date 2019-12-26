Київ - проти розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі

Київ виступає проти розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі, оскільки це призведе до заморожування конфлікту. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому у вівторок, 21 січня.

"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим і таким, що суперечить самій суті мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися? Насправді є багато причин, але це - основна", - сказав Загороднюк.

Міністр зазначив, що розведення уздовж всієї лінії розмежування протяжністю 410 кілометрів може зайняти роки. "А як можна роками проводити розведення? Воно перейшло б у заморожений конфлікт. А нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту", - наголосив очільник міноборони. За його словами, якщо мінські угоди виконуватимуться, то в розведенні сил уздовж всієї лінії розмежування немає сенсу.

Загороднюк зазначив, що українська сторона надала пропозиції і визначила нові ділянки розведення сил ще минулого року. Також він знову наголосив, що розведення може відбуватися в окремих точках лише як гуманітарна складова.

Нагадаємо, наприкінці червня 2019 року відбулося розведення сил у Станиці Луганській, а у листопаді - у Золотому Луганської області та Петрівському в Донецькій. Розведення сил та засобів в цих пунктах було передбачене рамковим рішенням щодо розведення сил і засобів, підписаним сторонами на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську ще у вересні 2016 року. Наприкінці грудня минулого року українська сторона визначила три нові ділянки розведення сил і засобів. Рішення про нові ділянки розведення було ухвалене лідерами держав "нормандської четвірки" на саміті у Парижі в грудні.