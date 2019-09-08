Київ протестує проти зустрічі Ердогана з "депутатами Криму" у складі делегації РФ

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через проведену напередодні зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російськими політиками, яких було обрано в анексованому Криму російськими депутатами. Про направлення ноти протесту повідомила в неділю, 13 жовтня, пресслужба МЗС України на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Українські дипломати занепокоєні через повідомлення про проведення зустрічі турецького лідера з "незаконно обраними на окупованій території України" політиками, йдеться в дописі.

Крім того, через цю зустріч до МЗС України викликали посла Туреччини.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Туреччина прийняла під час візиту парламентської делегації РФ до Стамбула "кримських депутатів" - Наталію Поклонську та Руслана Бальбека, котрі входили до складу делегації.

Своє обурення через цей візит російських депутатів висловило також і представництво президента України в АР Крим. На сайті представництва повідомляється про підготовку відповідного запиту до МЗС України з метою "вжиття відповідних заходів та роботи з іноземними партнерами". Мета такої роботи - недопущення в подальшому участі обраних у анексованому Криму політиків РФ у міжнародних заходах, йдеться в повідомленні.