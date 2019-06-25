 Київ погрожує зупинити участь у ПАРЄ у разі повернення Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Київ погрожує зупинити участь у ПАРЄ у разі повернення Росії

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи не бачить себе в одній залі разом з російською, заявила виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова.

У Києві розкритикували рішення ПАРЄ щодо можливого повернення делегації Росії

У Києві розкритикували рішення ПАРЄ щодо можливого повернення делегації Росії

Українська делегація може призупинити свою участь у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після повернення повноважень делегації РФ. Про це у вівторок, 25 червня, заявила виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова.

"Делегація збереться і вирішуватиме. В принципі, ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії (...) І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - сказала Іонова в коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

Українська делегація також протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів російської делегації. "Ми встанемо і протестуватимемо. І коли вони залишаться в залі, ми залишимо його. Нехай вони голосують за генерального секретаря без України", - зазначила Іонова.

Вона також нагадала, що шість із 11 депутатів із делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну. "Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство (...) це початок руйнування самої організації", - сказала Іонова.

Водночас в українському МЗС наголосили, що схвалена ПАРЄ резолюція про "Посилення процесу прийняття рішень Парламентською асамблеєю щодо повноважень та голосування" є неприпустимою поступкою РФ, яка з 2014 року здійснює збройну агресію проти України.

"Те, що відбулося сьогодні в ПАРЄ, є свідченням відходу від задекларованих стандартів, принципів та цінностей Ради Європи внаслідок безпрецедентного тиску й фінансового шантажу з боку Російської Федерації. На жаль, це сталося внаслідок відвертого потурання з боку низки країн, керівництво яких, з одного боку, наголошує на необхідності припинення російської агресії проти України, а з іншого - заохочує агресора, йдучи йому на поступки", - наголосили в МЗС.

DW.COM

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Як повідомлялося, в ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію "Посилення процесу прийняття рішень Парламентською асамблеєю щодо повноважень і голосування". Цей документ надав можливість Росії направити своїх депутатів в асамблею. Резолюція також заборонила карати національні делегації, позбавляючи їх права голосу, виступів і представництва в ПАРЄ.

ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію у квітні 2014 року через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій асамблеї, санкції щодо РФ продовжували кілька разів. На знак протесту російські депутати не беруть участі в роботі асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ.

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