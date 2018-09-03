Київ: На Донбасі загинув один військовий

Попри режим припинення вогню, відомий як "шкільне перемир'я", на Донбасі знову спостерігалися обстріли. У суботу, 8 вересня, прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив у соціальній мережі Facebook про 32 зафіксовані випадки ведення вогню сепаратистами по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) впродовж минулої доби.

За цими даними, під час обстрілів збройні формування сепаратистів застосовували заборонену мінськими угодами великокаліберну зброю, зокрема 152-х міліметрові гаубиці. В український бік у напрямку Кримського було випущено 10 снарядів такого калібру, зазначається в повідомленні. Поблизу Світлодарська фіксувалися постріли з мінометів калібром 120 міліметрів. Крім того, позиції ЗСУ обстріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, заявляють у прес-центрі ООС.

Під час збройних сутичок з бойовиками загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще двоє отримали поранення, зазначається в повідомленні.

У "ДНР" звинуватили в обстрілах ЗСУ

Водночас у самопроголошеній "ДНР" нарахували 18 обстрілів за минулу добу з боку українських військових, передає агенція новин "Інтерфакс". Як заявляють сепаратисти, внаслідок вогню ЗСУ на непідконтрольній Києву території було пошкоджено 11 будівель, жертв не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі з 29 серпня набуло чинності "шкільне перемир'я". Воно стало 14-м режимом "тиші" за більш ніж чотири роки збройного протистояння на Донбасі. Як і в попередні рази, учасники збройного конфлікту в цілому не дотримуються пунктів домовленості про припинення вогню, відзначають спостерігачі місії ОБСЄ.