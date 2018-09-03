 Київ: На Донбасі загинув один військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Київ: На Донбасі загинув один військовий

У ЗСУ повідомляють про одного загиблого українського військового внаслідок бойових дій на Донбасі. Сепаратисти теж заявляють про обстріли.

Війна на Донбасі

Конфлікт на Донбасі не вщухає попри режим припинення вогню

Попри режим припинення вогню, відомий як "шкільне перемир'я", на Донбасі знову спостерігалися обстріли. У суботу, 8 вересня, прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив у соціальній мережі Facebook про 32 зафіксовані випадки ведення вогню сепаратистами по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) впродовж минулої доби.

За цими даними, під час обстрілів збройні формування сепаратистів застосовували заборонену мінськими угодами великокаліберну зброю, зокрема 152-х міліметрові гаубиці. В український бік у напрямку Кримського було випущено 10 снарядів такого калібру, зазначається в повідомленні. Поблизу Світлодарська фіксувалися постріли з мінометів калібром 120 міліметрів. Крім того, позиції ЗСУ обстріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, заявляють у прес-центрі ООС.

Під час збройних сутичок з бойовиками загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще двоє отримали поранення, зазначається в повідомленні.

У "ДНР" звинуватили в обстрілах ЗСУ

Водночас у самопроголошеній "ДНР" нарахували 18 обстрілів за минулу добу з боку українських військових, передає агенція новин "Інтерфакс". Як заявляють сепаратисти, внаслідок вогню ЗСУ на непідконтрольній Києву території було пошкоджено 11 будівель, жертв не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі з 29 серпня набуло чинності "шкільне перемир'я". Воно стало 14-м режимом "тиші" за більш ніж чотири роки збройного протистояння на Донбасі. Як і в попередні рази, учасники збройного конфлікту в цілому не дотримуються пунктів домовленості про припинення вогню, відзначають спостерігачі місії ОБСЄ.

Дивитись відео 04:34
Now live
04:34 хв

#LocalHeroes: як представник ЛГБТ на Донбасі воював (06.09.2018)

DW.COM

Київ: На Донбасі загинув один український військовий

Попри досягнуте в серпні цього року "шкільне перемир'я" на Донбасі, і Київ, і сепаратисти заявляють про обстріли. У ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби один військовий загинув. (06.09.2018)  

Кучма: Вибори на Донбасі загрожують Мінському процесу

Вибори ватажків та "депутатів" самопроголошених утворень на Донбасі ставлять під загрозу Мінський процес, заявив представник Києва на переговорах Леонід Кучма. Донецькі сепаратисти призначили нового ватажка. (07.09.2018)  

Місія ОБСЄ на Донбасі фіксує зменшення порушень режиму припинення вогню

З початку набуття чинності так званого "шкільного перемир'я" на Донбасі значно скоротилося число порушень умов припинення вогню, кажуть у СММ ОБСЄ. (07.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як представник ЛГБТ на Донбасі воював (06.09.2018)  

Також за темою

Ukraine Armee in der Ostukraine

Київ: На Донбасі загинув один український військовий 06.09.2018

Попри досягнуте в серпні цього року "шкільне перемир'я" на Донбасі, і Київ, і сепаратисти заявляють про обстріли. У ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби один військовий загинув.

Ostukraine OSZE

Місія ОБСЄ на Донбасі фіксує зменшення порушень режиму припинення вогню 07.09.2018

З початку набуття чинності так званого "шкільного перемир'я" на Донбасі значно скоротилося число порушень умов припинення вогню, кажуть у СММ ОБСЄ.

Ukraine Alexander Sachartschenko in Donezk

Вбивство Захарченка: що буде з "Мінськом"? 03.09.2018

Після смерті лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка Росія пригрозила Україні "неминучими наслідками". Проте і українські, і західні експерти наголошують - це вбивство навряд чи вплине на "Мінськ".

Реклама

Докладно

Єдиний день голосування в Росії

Що треба знайти про вибори та протести 9 вересня в Росії

У єдиний день голосування 9 вересня у Росії відбудуться вибори губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. 

Дмитро Фірташ контролює Юкрейніан кемікал продактс через німецьку Ostchem Germany, австрійську Ostchem Holding GmbH і кіпрську Fleori Enterprises Ltd.

Офшорна пастка "Кримського титану"

Після анексії Криму санкцій США і ЄС роблять модернізацію заводу "Кримський титан" примарними. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  