 Київ назвав санкції Москви ″продовженням агресії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2018

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Новини

Київ назвав санкції Москви "продовженням агресії"

У МЗС України відреагували на запроваджені Росією санкції щодо українських громадян і компаній, назвавши їх "продовженням агресії". Київ обіцяє захистити своїх громадян.

МЗС України

МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на запровадження Росією санкцій проти українських громадян і компаній, назвавши їх "продовженням агресії". Про це йдеться у заяві українського МЗС, опублікованій у четвер, 1 листопада, на сайті відомства.

"Виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі "спеціальні економічні заходи" не мають нічого спільного з міжнародним правом", - заявили в українському МЗС. У заяві також наголошується, що Україна "вживатиме усіх необхідних заходів" задля захисту інтересів цих юридичних та фізичних осіб.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав санкції РФ спробою "впливу на Україну напередодні виборів і після них", про що написав у своєму Twitter.

Як повідомлялося, 1 листопада очільник уряду Росії Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про запровадження штрафних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній. До списку осіб, щодо яких запроваджено санкції, потрапили зокрема екс-прем'єри України Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк, глава МВС України Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр оборони України Степан Полторак, начальник Генштабу України Віктор Муженко, екс-лідер забороненої в Росії організації "Правий сектор" Дмитро Ярош, старший син президента України Олексій Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і перша заступниця голови Ради Ірина Геращенко, а також генпрокурор Юрій Луценко.

Національний банк України вже заявив, що не очікує значного впливу на макростабільність країни від запроваджених Росією санкцій.

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