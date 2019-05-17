Київ назвав ганебним рішення міністрів Ради Європи щодо Росії

Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба вважає ганебним рішення Комітету міністрів Ради Європи про право всіх членів РЄ брати участь в її роботі при сплаті членських внесків. "Це суперечливе за змістом і ганебне за контекстом рішення. Консенсусу до нього в Комітеті міністрів немає. Боротьба триватиме в ПАРЄ на рівні депутатів", - заявив Кулеба в п'ятницю, 17 травня, на своїй сторінці в Twitter.

Також негативно це рішення оцінює й міністерство закордонних справ України, наголошуючи, що українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею голосувала проти його ухвалення. Згідно з ухваленим рішенням, міністри зазначили, що всі держави-члени РЄ повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї та що сплата членських внесків - це один з основних обов'язків членів РЄ.

Також міністри наголосили на необхідності розробки чітко визначеної додаткової процедури, яка може бути застосована щодо країн, які не дотримуються фундаментальних стандартів РЄ. Це рішення ще має підтримати асамблея ПАРЄ. Вказане рішення може бути використано для повернення Росії права голосу в Раді Європи при поновленні сплати членських внесків.

Тим часом у Росії привітали рішення Кабінету міністрів Ради Європи. "Очевидно, що рішення щодо прав та обов'язків, проти якого заперечували лише кілька країн, вказує шлях до врегулювання цієї кризи", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, що російська делегація не бере участі в сесіях ПАРЄ після того, як у 2014 році була позбавлена частини своїх повноважень після анексії Криму та подій на Донбасі. Зі свого боку РФ припинила сплачувати внески в РЄ, що могло призвести до її виключення з організації. Умовою для поновлення виплат до бюджету РЄ і повернення делегації в ПАРЄ російська сторона ставить відновлення в повному обсязі її повноважень.