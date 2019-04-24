 Київ звернувся до Радбезу ООН через указ Путіна щодо громадянства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

Київ звернувся до Радбезу ООН через указ Путіна щодо громадянства

У Києві обурені рішенням Путіна спростити надання громадянства РФ жителям ОРДЛО. Президент Росії пояснює свій крок турботою про "права людини" і запевняє, що не хоче створювати проблеми для нової влади в Україні.

Засідання Ради Безпеки ООН

Засідання Ради Безпеки ООН (фото з архіву)

Україна в середу, 24 квітня, звернулася до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) у зв'язку із запровадженням президентом Росії Володимиром Путіним спрощеного порядку прийняття до російського громадянства жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"За дорученням президента України Петра Порошенка уже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки мінським домовленостям!", -  написав Єльченко.

Згодом  на сторінці в соцмережі Facebook Постійного представництва України при ООН з'явилося повідомлення, що "Україна вернулася про скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення зухвалого рішення РФ про видачу російських паспортів на тимчасово окупованій території України".

Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окремих районів Донецької та Луганської областей, для яких підписав відповідний указ Путін, не приймати громадянство РФ, зазначивши, що "Росія зазіхає на ваше майбутнє".

У дописі в соцмережі Twitter він назвав рішення Москви щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях "продовженням агресії і втручанням у наші внутрішні справи". "Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу", - наголосив Клімкін.

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А міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш у дописі в соцмережі Twitter зазначив, що спрощенням процедури отримання громадянства для жителів ОРДЛО "Росія вкотре підтвердила, що саме вона є стороною конфлікту з нашою державою". На його думку, такі дії Російської Федерації спрямовані на ескалацію конфлікту на сході України, а не на його врегулювання.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства РФ за спрощеним порядком". Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Розгляд їхніх заяв про прийняття до громадянства "здійснюється в термін, що не перевищує трьох місяців" від дня подання заяви та необхідного переліку документів.

Згодом Путін пояснив цей крок міркуваннями "гуманітарного характеру". "У нас немає жодного бажання створювати проблеми новій українській владі", - запевнив Путін під час зустрічі з членами російської ради законодавців, цитує агентство "Інтерфакс". За його словами, неможливо терпіти й надалі ситуацію, коли люди, які проживають в ОРДЛО, позбавлені будь-яких громадянських прав. Путін запевняє, що ці люди не можуть нормально пересуватися та "реалізувати найелементарніші потреби й права".

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