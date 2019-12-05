Київ закидає місії ОБСЄ неправдиву інформацію у звітах

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ у своїх звітах від 4 та 6 січня 2019 року подала недостовірну інформацію про порушення українською стороною мінських домовленостей щодо відведення озброєнь, а саме зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса". Таку заяву у вівторок, 7 січня, оприлюднила українська сторона Спільного центру з контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі.

"Відповідно до мінських домовленостей відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях не йдеться", - йдеться у повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Українська сторона СЦКК наголосила, що така інформація суперечить "принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ під час надання чутливої інформації оборонного характеру".

Про розміщення українською стороною зенітних ракетних комплексів у невідповідних місцях йдеться в останніх звітах місії ОБСЄ. "За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння команда СММ також зафіксувала два зенітні ракетні комплекси (9К33 "Оса") у підконтрольних урядові районах, зокрема один приблизно за 50 м на південний схід від радіолокаційної неподалік населеного пункту Спірне", - зазначається, зокрема, у звіті від 4 січня.

Тим часом, як повідомляє прес-центр ООС, протягом 6 січня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого двоє українських військових дістали поранень.