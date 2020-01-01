 Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА

Київ вказав послам Ізраїлю та Польщі на недоречність та "контрпродуктивність" втручання у внутрішні питання української політики. Іноземні дипломати критикували вшанування пам'яті Степана Бандери та інших діячів УПА.

Український націоналіст з портретом Степана Бандери

Український націоналіст з портретом Степана Бандери

Україна відреагувала на критичні заяви послів Ізраїлю та Польщі щодо вшанування представниками місцевої української влади діячів Української повстанської армії (УПА). Так, посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко під час зустрічі в міністерстві закордонних справ Ізраїлю у четвер, 9 січня, вказав на недоречність заяв посла цієї країни Джоеля Ліона.

"Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яку проводить посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, щодо внутрішніх питань української політики, зокрема, в контексті спільної заяви послів Ізраїлю та Республіки Польща в Україні від 2 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі на Facebook.

Український посол наголосив, що "відродження та збереження національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України, а дискусії у цій сфері мають відбуватися на рівні істориків і експертів".

DW.COM

Український інститут національної пам'яті оскаржив перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві. Дата слухань наразі невідома. (01.08.2019)

Апеляційний суд Києва скасував рішення нижчої інстанції про незаконність перейменування двох проспектів у Києві, повідомив народний депутат Володимир В'ятрович. (09.12.2019)

Напередодні, 8 січня, МЗС України під час бесіди з послом Польщі в Україні Бортошем Ціхоцьким також звернуло його увагу на контрпродуктивність публічної дискусії з цих питань.

Нагадаємо, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні зробили спільну заяву в зв'язку з ушануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим ушанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

"З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та вшановують осіб, які потрібно раз і назавжди засудити", - зазначається в спільній заяві послів.

Ідеться, зокрема, про вшанування пам'яті одних з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери та Андрія Мельника, письменника і державного діяча Івана Липи та його сина, громадського діяча Юрія Липи.

Дивитись відео 02:35

"Антибандерівський" закон у Польщі: ухвалили, не продумавши? (20.02.2018)

Аудіо й відео до теми

"Антибандерівський" закон у Польщі: ухвалили, не продумавши? (20.02.2018)  

Також за темою

Stepan Bandera Birthday In Kiew Ukraine

У Києві націоналісти провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери 01.01.2020

Проведений у Києві марш з нагоди дня народження Степана Бандери зібрав близько тисячі учасників, кажуть у МВС України. Порушень громадського порядку правоохоронці не зафіксували.

Ukraine | Demo der Nationalisten in Kiev

У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери 01.01.2019

Націоналістичні партії та рухи провели у Львові та Києві марші з нагоди 110-річчя народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери.

Bürgermeisterwahlen in der Ukraine 2015

Націонал-патріотичні партії України перед виборами: числа, прогнози, факти 03.01.2019

Провладні партії-конкуренти "паразитують" на правій ідеології, заявляють українські націоналісти. При цьому навіть сумарні рейтинги всіх правих сил України не дотягують до прохідного п'ятивідсоткового бар'єра.

Реклама

Докладно

Кібератаки - частина військового протистояння сьогодні, кажуть експерти

Чи слід чекати кібервійну між США та Іраном

Хто краще підготовлених до кібервійни, США чи Іран, пояснюють експерти з безпеки.  

У 2020 році Україна має повернути МВФ близько 1,4 мільярда доларів

Україна має повернути МВФ 1,4 мільярда доларів у 2020 році

Цьогоріч Україна має повернути МВФ близько 1,4 мільярда доларів. Перший платіж запланований уже на 1 лютого.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  