Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА

Україна відреагувала на критичні заяви послів Ізраїлю та Польщі щодо вшанування представниками місцевої української влади діячів Української повстанської армії (УПА). Так, посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко під час зустрічі в міністерстві закордонних справ Ізраїлю у четвер, 9 січня, вказав на недоречність заяв посла цієї країни Джоеля Ліона.

"Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яку проводить посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, щодо внутрішніх питань української політики, зокрема, в контексті спільної заяви послів Ізраїлю та Республіки Польща в Україні від 2 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі на Facebook.

Український посол наголосив, що "відродження та збереження національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України, а дискусії у цій сфері мають відбуватися на рівні істориків і експертів".

Напередодні, 8 січня, МЗС України під час бесіди з послом Польщі в Україні Бортошем Ціхоцьким також звернуло його увагу на контрпродуктивність публічної дискусії з цих питань.

Нагадаємо, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні зробили спільну заяву в зв'язку з ушануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим ушанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

"З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події та вшановують осіб, які потрібно раз і назавжди засудити", - зазначається в спільній заяві послів.

Ідеться, зокрема, про вшанування пам'яті одних з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери та Андрія Мельника, письменника і державного діяча Івана Липи та його сина, громадського діяча Юрія Липи.