 Київ висловив Москві ноту протесту через ″військові паради″ в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Новини

Київ висловив Москві ноту протесту через "військові паради" в Криму

МЗС України вважає провокацією проведення Росією військових парадів на території анексованого Кримського півострова.

МЗС України вважає провокацією проведення РФ військових парадів на території анексованого нею Криму

МЗС України вважає провокацією проведення РФ військових парадів на території анексованого нею Криму

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту в російське дипломатичне відомство у зв'язку з проведенням Російською Федерацією "військових парадів" на території окупованого Криму без узгодження з українською стороною, що розцінюється як провокація.

"Ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, викликані збройною агресією з боку Російської Федерації та окупацією нею частини суверенної території України. Міністерству закордонних справ РФ передана відповідна нота протесту", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства в середу, 24 червня.

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У МЗС України наголосили, що розцінюють проведення "так званих "парадів" у Криму відвертою зневагою російською стороною чинного законодавства України та норм міжнародного права зокрема.

"Розцінюємо демонстрацію Російською Федерацією під час так званих "військових парадів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь військової техніки як продовження Росією політики мілітаризації Криму, становить серйозну загрозу європейській безпеці. Особливо цинічно виглядає залучення російської окупаційної адміністрацією в мілітаристських цілях неповнолітніх дітей", - наголосили в українському міністерстві.

Напередодні, 24 червня, у Москві відбувся військовий парад до Дня перемоги, перенесений з 9 травня на цей день через епідемію коронавірусу. У цей день військовий парад за участі військової техніки відбувся також у Сімферополі, менший за розміром парад відбувся також у Керчі та в окупованому Луганську. 

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