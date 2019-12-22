Київ визначив нові ділянки розведення сил на Донбасі

Київ вже визначив нові ділянки розведення сил та засобів на Донбасі, їх обговорюють в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це у четвер, 26 грудня, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Наразі їх обговорюють у Тристоронній контактній групі", - сказав Загороднюк під час брифінгу в Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". При цьому міністр наголосив, що поки назву нових ділянок не може озвучити. "Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків", - сказав Загороднюк.

Він також заявив про підготовку з початку наступного року до нового перемир'я на Донбасі. "Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми наразі готуємося до цього і працюватимемо", - сказав міністр.

Як повідомлялося, під час саміту "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня у Парижі, досягнуто домовленості про розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримку заходів із розмінування. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках ТКГ в Мінську буде узгоджено поки що три "гуманітарні" точки для подальшого розведення сил на Донбасі до кінця березня наступного року.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року відбулося розведення сил у Станиці Луганській, а у листопаді - у Золотому Луганської області, та Петрівському в Донецькій. Розведення сил та засобів в цих пунктах було передбачене рамковим рішенням щодо розведення сил і засобів, підписаним сторонами на переговорах ТКГ у Мінську ще у вересні 2016 року.