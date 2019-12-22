 Київ визначив нові ділянки розведення сил на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

Київ визначив нові ділянки розведення сил на Донбасі

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, нові ділянки розведення сил обговорюють у Тристоронній контактній групі, вони матимуть "чіткий гуманітарний характер".

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

Київ вже визначив нові ділянки розведення сил та засобів на Донбасі, їх обговорюють в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це у четвер, 26 грудня, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Наразі їх обговорюють у Тристоронній контактній групі", - сказав Загороднюк під час брифінгу в Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". При цьому міністр наголосив, що поки назву нових ділянок не може озвучити. "Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків", - сказав Загороднюк.

Він також заявив про підготовку з початку наступного року до нового перемир'я на Донбасі. "Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми наразі готуємося до цього і працюватимемо", - сказав міністр.

DW.COM

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Як повідомлялося, під час саміту "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня у Парижі, досягнуто домовленості про розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримку заходів із розмінування. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках ТКГ в Мінську буде узгоджено поки що три "гуманітарні" точки для подальшого розведення сил на Донбасі до кінця березня наступного року.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року відбулося розведення сил у Станиці Луганській, а у листопаді - у Золотому Луганської області, та Петрівському в Донецькій. Розведення сил та засобів в цих пунктах було передбачене рамковим рішенням щодо розведення сил і засобів, підписаним сторонами на переговорах ТКГ у Мінську ще у вересні 2016 року.

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