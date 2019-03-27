Київ веде переговори з дипломатами про посилення тиску на Росію - МЗС

Українські дипломати проводять переговори з керівництвом акредитованих в Україні дипломатичних відомств щодо посилення тиску на Росію. Причина - переслідування російськими силовиками кримських татар в анексованому Росією Криму, йдеться в поширеній у четвер, 28 березня, заяві міністерства закордонних справ України.

"У зв'язку з новою хвилею (…) переслідувань кримських татар у Криму українські дипломати оперативно проводять зустрічі з керівництвами відповідних відомств країн акредитації та вручають ноти", - повідомляє українське МЗС на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter у четвер.

За інформацією українського зовнішньополітичного відомства, іноземним дипломатам доноситься позиція "щодо неприпустимості порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях та необхідності посилення тиску" на РФ.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про проведення російськими силовиками в місті Сімферополь у Криму обшуків в оселях кримських татар. ФСБ повідомляла про затримання 20 осіб, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Натомість головне управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим відкрило кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у кримських татар у Сімферополі, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура АРК.

Затримання кримських татар і в Росії

Водночас уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила про затримання кримських татар Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекірова та Владлена Абдукадирова в російському місті Ростов-на-Дону. В будинках цих осіб напередодні проводилися обшуки. Про це Денісова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Осман Аріфмеметов та Ремзі Бекіров є громадськими журналістами та стримерами "Кримської солідарності". Владлен Абдулкадиров займався організацією передач українським політв'язням, які перебувають у СІЗО на території РФ та (…) півострова Крим", - написала Денісова.

Вона також повідомила, що напередодні вночі тривали так звані судові засідання щодо затриманих раніше в Сімферополі Ефраїма Османова та Муртаза Сейрана, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня 2019 року.

Раніше Україна закликала Раду Європи до дій через тиск російських силовиків на кримських татар. Так само напередодні США та ЄС закликали РФ припинити переслідування кримських татар.