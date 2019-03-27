 Київ веде переговори з дипломатами про посилення тиску на Росію - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

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Новини

Київ веде переговори з дипломатами про посилення тиску на Росію - МЗС

Через переслідування російськими силовиками кримських татар в анексованому Криму, МЗС України закликає дипломатів посилити тиск на Росію.

МЗС України

Українські дипломати проводять переговори з керівництвом акредитованих в Україні дипломатичних відомств щодо посилення тиску на Росію. Причина - переслідування російськими силовиками кримських татар в анексованому Росією Криму, йдеться в поширеній у четвер, 28 березня, заяві міністерства закордонних справ України.

"У зв'язку з новою хвилею (…) переслідувань кримських татар у Криму українські дипломати оперативно проводять зустрічі з керівництвами відповідних відомств країн акредитації та вручають ноти", - повідомляє українське МЗС на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter у четвер.

За інформацією українського зовнішньополітичного відомства, іноземним дипломатам доноситься позиція "щодо неприпустимості порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях та необхідності посилення тиску" на РФ.

DW.COM

США стурбовані обшуками в Криму та закликають Росію припинити переслідування кримських татар. (27.03.2019)

Російські силовики затримали як мінімум 10 осіб під час обшуків у оселях кримських татар у Сімферополі, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. (27.03.2019)

У Євросоюзі закликали Росію повідомити місця перебування кримських татар, затриманих під час обшуків у Криму, та поважати їхнє право на юридичний захист. (27.03.2019)

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про проведення російськими силовиками в місті Сімферополь у Криму обшуків в оселях кримських татар. ФСБ повідомляла про затримання 20 осіб, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Натомість головне управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим відкрило кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у кримських татар у Сімферополі, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура АРК.

Затримання кримських татар і в Росії

Водночас уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила про затримання кримських татар Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекірова та Владлена Абдукадирова в російському місті Ростов-на-Дону. В будинках цих осіб напередодні проводилися обшуки. Про це Денісова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Осман Аріфмеметов та Ремзі Бекіров є громадськими журналістами та стримерами "Кримської солідарності". Владлен Абдулкадиров займався організацією передач українським політв'язням, які перебувають у СІЗО на території РФ та (…) півострова Крим", - написала Денісова.

Вона також повідомила, що напередодні вночі тривали так звані судові засідання щодо затриманих раніше в Сімферополі Ефраїма Османова та Муртаза Сейрана, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня 2019 року.

Раніше Україна закликала Раду Європи до дій через тиск російських силовиків на кримських татар. Так само напередодні США та ЄС закликали РФ припинити переслідування кримських татар.

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


DW.COM

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW. (17.03.2019)  

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