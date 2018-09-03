 Київрада погодилася, щоб ″Київтеплоенерго″ взяло на себе борг ″Київенерго″ за газ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.09.2018

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Економіка

Київрада погодилася, щоб "Київтеплоенерго" взяло на себе борг "Київенерго" за газ

Київська міська рада вирішила, що КП "Київтеплоенерго" візьме на себе борг "Київенерго" за газ перед "Нафтогазом". Утім, лише за умови передачі також і джерел погашення боргу, зокрема, дебіторської заборгованості.

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Київська міська рада на засіданні у вівторок, 11 вересня, ухвалила рішення про прийняття комунальним підприємством "Київтеплоенерго" боргів компанії "Київенерго" за газ перед НАК "Нафтогаз України". Відбудеться це за умови, якщо "Київенерго" передасть "Київтеплоенерго" джерела для компенсації боргу.

"Цей крок надасть можливість повернути гарячу воду киянам, а комунальним службам - виконати роботи, щоб не допустити зриву опалювального сезону. Сьогодні ми говоримо про відповідальність за борг, який має джерела для компенсації, а також про списання всіх штрафів", - пояснив мер столиці Віталій Кличко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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За словами заступника голови Київської міськдержадміністрації Петра Пантелеєва, "Київтеплоенерго" зможе погасити борг частково за рахунок субвенції від держави (зобов'язання держави перед "Київенерго" за різницю в тарифах), а основну суму - за рахунок передання комунальному підприємству боргів споживачів перед "Київенерго". "Ми можемо вийти на фінальний етап врегулювання питання з НАК "Нафтогаз", отримавши компенсатор у вигляді дебіторської заборгованості, скорочення суми майже вдвічі та відсутності штрафних санкцій. Це - найоптимальніший з усіх можливих варіантів", - зазначив Пантелеєв.

З 2001 року енергетичним комплексом Києва управляло ПАТ "Київенерго". Угода, яка була підписана з Київською міською державною адміністрацією, діяла до 31 грудня 2017 року. З травня 2018 року тепломережі, котельні, станції теплопостачання перейшли в управління новоствореному комунальному підприємству "Київтеплоенерго".

Але з середини травня "Нафтогаз" припинив подачу газу на об'єкти КП "Київтеплоенерго", відмовившись підписувати договори на поставку газу з цим підприємством через невирішене питання боргових зобов'язань попереднього оператора київських мереж ПАТ "Київенерго", яка контролюється компаніями бізнесмена Ріната Ахметова. Йдеться про борги на суму приблизно 3,3 мільярда гривень. У "Нафтогазі" наполягали, що новостворене комунальне підприємство має укласти договір у відповідності до вимог Закону України "Про теплопостачання" і успадкувати всі борги, які населення та інші споживачі не сплатили за гарячу воду та тепло.

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