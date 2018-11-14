Китай: успішний шлях від плагіатора до інноватора

Копіювати чуже - це вже вчорашній день. З 2011 року Китай тримає світову першість за кількістю патентів на наукові розробки. 2016 року в КНР було зареєстровано більше патентів, ніж у США, Євросоюзі, Японії та Південній Кореї разом узятих. Утім, це не означає, що Піднебесна стала вже сьогодні багатшою на інновації, ніж усі ці країни. Причина лідерства полягає радше в особливому підході китайців до патентування. "Китайські підприємства реєструють багато маленьких проміжних кроків, тоді як у німецьких компаніях радше чекають, поки не переконаються, що це хороший винахід", - каже юрист Томас Ешер (Thomas Escher) з адвокатської контори Dompatent в німецькому Кельні.

Німецька компанія Covestro робить ставку на поєднання переваг Німеччини та Китаю

Крістіан Гесслер (Christian Haessler) з німецької компанії-виробника пластику Covestro AG підтверджує цю тенденцію: "Раніше ми мали багато трансферу технологій з Німеччини до Китаю, але тепер уже маємо команду в Китаї, яка постійно може виробляти інновації майже на рівні Німеччини". Гесслер - один із менеджерів Covestro AG, який багато років очолював дослідницький центр компанії в Шанхаї. Він вважає, що Німеччина та Китай - не конкуренти в питанні досліджень та інновацій, а можуть натомість чудово доповнити одне одного. Німеччина досі залишається країною технологій із "фантастичною інфраструктурою, яка дуже тісно взаємодіє із промисловістю, але Китай - швидкий, прагматичний та гнучкий", каже Гесслер під час заходу Німецько-китайського економічного об'єднання, який пройшов у листопаді в Кельні. А тому, переконаний експерт, потрібно використовувати та поєднувати переваги кожної зі сторін.

Китайські фірми проводять дослідження в Німеччині

Приклад китайської компанії Yanfeng Automotive Interiors, передового виробника внутрішнього оздоблення автомобілів у світі, демонструє, що це можливо. Поки німецька Covestro AG зберігає свої виробничі та дослідницькі потужності в Китаї, компанія Yanfeng на початку 2018 року відкрила центр інновацій у німецькому місті Нойс. Чому саме Нойс? "Неподалік від Нойса розташовані два міжнародні аеропорти (Дюссельдорф та Кельн/Бонн - Ред.), місто добре інтегроване в мережу залізниць та автобанів", - пояснює керівниця центру Чжао Яньнін. Крім того, в регіоні навколо є багато дослідницьких установ - інститутів та університетів, тож фірма може залучати до роботи місцеві таланти. У команді Чжао - самі німці. "Ми маємо дуже амбітну мету - стати лідером серед постачальників внутрішнього оздоблення автомобілів", - каже вона. Мовляв, якщо Китай уже й перегнав Німеччину в тому, що стосується мобільного інтернету, в матеріалознавстві німецькі дослідники надалі тримають першість.

Китайська Yanfeng Automotive Interiors обрала німецький Нойс як місце перебування свого дослідницького центру

Поки Yanfeng працює над тим, як виглядатиме внутрішнє оздоблення автомобілів майбутнього, китайський стартап NIO займається розробкою самих авто. Фокус досліджень компанії спрямований на автономне керування. "Той, кому вдасться вивести на вулиці повністю автономний автомобіль, диктуватиме правила", - каже піар-директор NIO в Німеччині Філіпп Кеммлер-Ердманнсдорффер (Philipp Kemmler-Erdmannsdorffer). За допомогою технологій з американської Кремнієвої долини, дизайну з Мюнхена та грошей з Китаю компанія, якій виповнилося лише чотири роки, хоче позмагатися із таким всесвітньовідомим виробником автономних авто, як Tesla. Кеммлер-Ердманнсдорффер наголошує на одній відмінності між Китаєм та Німеччиною в питанні інновацій: "У Китаї ми набагато більше йдемо шляхом "спроб і помилок". Це доходить аж до стартапів. Це означає, що ми маємо набагато більше підходів, які стимулюють інновації. Завдяки цьому ми отримуємо найрізноманітніші матеріали для автомобіля та різноманітні цифрові рішення".

Захист інновацій

Чи в Китаї, чи в Німеччині - якщо команді дослідників вдається якийсь прорив, нове відкриття варто запатентувати. У Китаї за останні роки стрімко зросло не лише число нових зареєстрованих патентів, але й кількість судових суперечок через них. 99 відсотків - спори між китайськими фірмами, каже юрист Томас Ешер. Це, за його словами, демонструє, зокрема, що китайці покладаються на судову систему для вирішення суперечливих питань.

Та оберігати варто не лише винаходи, але й ноу-хау, які зберігаються в головах співробітників компаній. Німецькі фірми, представлені в Китаї, стикаються із проблемою відносно високої текучки кадрів. "Там фірми в середньому щорічно втрачають від п'яти до десяти відсотків штату. Це - носії ноу-хау. Таким чином внутрішня інформація з компанії потрапляє назовні", - каже Ешер. Він радить німецьким компаніям брати приклад з китайців та патентувати навіть проміжні маленькі кроки в своїх дослідженнях.

Дивитись відео 01:03 Now live 01:03 хв Поділитись Винахід німців: більше не треба полоти бур'яни? (13.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/388ji Винахід німців: більше не треба полоти бур'яни? (13.11.2018)