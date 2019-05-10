Китай підвищує мита на американські товари вартістю 60 мільярдів доларів

Китай відреагував на запровадження штрафних мит на свої товари з боку США. Міністерство фінансів КНР у понеділок, 13 травня, оголосило про підвищення імпортних мит на низку американських товарів загальною вартістю 60 мільярдів доларів. Ця "адаптація" є "відповіддю на односторонній торговельний протекціонізм США", - заявила влада країни, передає агенція dpa. Нові тарифи наберуть чинності з 1 червня.

Мита на різні види товарів будуть підвищені на 5-25 відсотків. Зокрема, КНР збільшить розмір мит до 25 відсотків майже на 2,5 тисячі найменувань американських товарів. Мита на ще 1,1 тисячі товарів будуть встановлені на рівні 20 відсотків, ще на одну тисячу - в розмірі 10 відсотків.

Перед цим президент США Дональд Трамп застеріг уряд КНР від контрзаходів. "У Китаї не залишиться нікого, з ким можна робити бізнес. Дуже погано для Китаю, дуже добре для США!... Тому Китаю не варто мститися - буде тільки гірше", - написав він у Twitter.

Як повідомлялось, у ніч на 10 травня 2019 року Трамп оголосив підвищення з 10 до 25 відсотків ставок ввізного мита на китайські товари на загальну суму 200 мільярдів доларів США. До того 25-відсотковим імпортним митом обкладалися товари з КНР на суму понад 50 мільярдів доларів.

Пізніше він розпорядився також розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. Цей крок торкнеться імпорту товарів з Китаю на загальну суму 300 мільярдів доларів США. Очікується, що підготовка до підвищення ставок митних зборів розпочнеться з 13 травня.