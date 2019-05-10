Китай підвищує мита на американські товари вартістю 60 мільярдів доларів

У відповідь на збільшення тарифів на майже весь китайський імпорт до США Пекін вдався до аналогічних заходів. Трамп попередив, що Китаю не варто мститися.
Китай відреагував на запровадження штрафних мит на свої товари з боку США. Міністерство фінансів КНР у понеділок, 13 травня, оголосило про підвищення імпортних мит на низку американських товарів загальною вартістю 60 мільярдів доларів. Ця "адаптація" є "відповіддю на односторонній торговельний протекціонізм США", - заявила влада країни, передає агенція dpa. Нові тарифи наберуть чинності з 1 червня.
Мита на різні види товарів будуть підвищені на 5-25 відсотків. Зокрема, КНР збільшить розмір мит до 25 відсотків майже на 2,5 тисячі найменувань американських товарів. Мита на ще 1,1 тисячі товарів будуть встановлені на рівні 20 відсотків, ще на одну тисячу - в розмірі 10 відсотків.
Перед цим президент США Дональд Трамп застеріг уряд КНР від контрзаходів. "У Китаї не залишиться нікого, з ким можна робити бізнес. Дуже погано для Китаю, дуже добре для США!... Тому Китаю не варто мститися - буде тільки гірше", - написав він у Twitter.
Як повідомлялось, у ніч на 10 травня 2019 року Трамп оголосив підвищення з 10 до 25 відсотків ставок ввізного мита на китайські товари на загальну суму 200 мільярдів доларів США. До того 25-відсотковим імпортним митом обкладалися товари з КНР на суму понад 50 мільярдів доларів.
Пізніше він розпорядився також розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. Цей крок торкнеться імпорту товарів з Китаю на загальну суму 300 мільярдів доларів США. Очікується, що підготовка до підвищення ставок митних зборів розпочнеться з 13 травня.