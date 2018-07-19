Китай підвищує ввізні мита на окремі марки сталі

У Пекіні планують запровадити антидемпінгові мита на окремі марки сталі з ЄС, Японії, Південної Кореї та Індонезії. Оголошено майже шестикратне підвищення дотеперішніх ставок ввізного мита.
Міністерство торгівлі Китаю оголосило істотне підвищення ставок ввізних антидемпінгових мит на окремі марки легованої сталі з ЄС, Японії, Південної Кореї та Індонезії. Про це в китайському відомстві повідомили в понеділок, 22 липня. Згідно з даними відомства, з 23 липня дотеперішні ставки ввізного мита на цю продукцію зростуть на від 18,1 до 103,1 відсотка, передає Reuters.
Нові правила стосуватимуться насамперед болтів з нержавіючої сталі та гарячекатаних листа та рулонів. Ще торік китайська влада запровадила антидемпінгове розслідування через стрімке падіння цін на сталь на внутрішньому ринку. На Китай нині припадає близько половини обсягів світового виробництва та споживання сталі.
На такий крок Пекін пішов на тлі тривалої торговельної суперечки зі США. Вашингтон звинувати Пекін у порушенні правил вільної торгівлі й запровадив ввізні мита на різну продукцію на кілька сотень мільярдів доларів. Американський президент Дональд Трамп взагалі погрожував обкласти значним ввізним митом увесь імпорт з Китаю. Ці кроки з боку США призвели до істотного сповільнення темпів зростання китайської економіки.
У відповідь на скасування адміністрацією Дональда Трампа торговельних преференцій для Індії, уряд у Нью-Делі обклав ввізним митом деякі товари, котрі імпортуються зі США. (16.06.2019)
Підвищення імпортного мита на китайські товари з 10 до 25 відсотків Дональд Трамп пояснює "занадто повільними" переговорами між Вашингтоном та Пекіном про двосторонню торгівлю. (05.05.2019)