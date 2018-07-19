Китай підвищує ввізні мита на окремі марки сталі

Міністерство торгівлі Китаю оголосило істотне підвищення ставок ввізних антидемпінгових мит на окремі марки легованої сталі з ЄС, Японії, Південної Кореї та Індонезії. Про це в китайському відомстві повідомили в понеділок, 22 липня. Згідно з даними відомства, з 23 липня дотеперішні ставки ввізного мита на цю продукцію зростуть на від 18,1 до 103,1 відсотка, передає Reuters.

Нові правила стосуватимуться насамперед болтів з нержавіючої сталі та гарячекатаних листа та рулонів. Ще торік китайська влада запровадила антидемпінгове розслідування через стрімке падіння цін на сталь на внутрішньому ринку. На Китай нині припадає близько половини обсягів світового виробництва та споживання сталі.

На такий крок Пекін пішов на тлі тривалої торговельної суперечки зі США. Вашингтон звинувати Пекін у порушенні правил вільної торгівлі й запровадив ввізні мита на різну продукцію на кілька сотень мільярдів доларів. Американський президент Дональд Трамп взагалі погрожував обкласти значним ввізним митом увесь імпорт з Китаю. Ці кроки з боку США призвели до істотного сповільнення темпів зростання китайської економіки.