Китай припинить імпорт сільськогосподарської продукції із США

Китайські компанії припинять закупівлю сільськогосподарської продукції США у відповідь на останнє запровадження Вашингтоном мит на китайський експорт. Про це у відповідній заяві у понеділок, 5 серпня, повідомило міністерство торгівлі Китаю, інформує dpa.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон від 1 вересня запровадить нове 10-відсоткове мито на товари і продукти вартістю 300 мільярдів доларів, які Китай експортує до США. "Це не включає товари вартістю 250 мільярдів доларів, на які вже накладені 25-відсоткові мита", - зазначив Трамп.

Він нагадав, що нещодавно Пекін погодився закупляти американську сільськогосподарську продукцію "у значних кількостях", але "так цього і не зробив". Китайське міністерство торгівлі назвало нове запровадження тарифів "серйозним порушенням" у торговельному протистоянні двох великих світових економік.

Нагадаємо, делегації США та Китаю провели в середу, 31 липня, черговий раунд переговорів з метою розв'язання торговельної суперечки між державами. Він завершився раніше запланованого терміну без суттєвого прогресу. Сторони домовилися продовжити переговори у вересні в США.

Торговельна суперечка між КНР та США

У травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. У відповідь Пекін вдався до аналогічних дій та підвищив мита на продукцію зі США на загальну суму річного імпорту 60 мільярдів доларів.