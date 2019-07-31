 Китай припинить імпорт сільськогосподарської продукції із США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

Китай припинить імпорт сільськогосподарської продукції із США

Пекін відреагував на запровадження Вашингтоном нових мит погрозою припинити закупівлю сільгосппродукції зі США.

Китай збирається припинити закупівлю сільськогосподарської продукції США

Китай збирається припинити закупівлю сільськогосподарської продукції США

Китайські компанії припинять закупівлю сільськогосподарської продукції США у відповідь на останнє запровадження Вашингтоном мит на китайський експорт. Про це у відповідній заяві у понеділок, 5 серпня, повідомило міністерство торгівлі Китаю, інформує dpa.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон від 1 вересня запровадить нове 10-відсоткове мито на товари і продукти вартістю 300 мільярдів доларів, які Китай експортує до США. "Це не включає товари вартістю 250 мільярдів доларів, на які вже накладені 25-відсоткові мита", - зазначив Трамп.

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Він нагадав, що нещодавно Пекін погодився закупляти американську сільськогосподарську продукцію "у значних кількостях", але "так цього і не зробив". Китайське міністерство торгівлі назвало нове запровадження тарифів "серйозним порушенням" у торговельному протистоянні двох великих світових економік.

Нагадаємо, делегації США та Китаю провели в середу, 31 липня, черговий раунд переговорів з метою розв'язання торговельної суперечки між державами. Він завершився раніше запланованого терміну без суттєвого прогресу. Сторони домовилися продовжити переговори у вересні в США.

Торговельна суперечка між КНР та США

У травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. У відповідь Пекін вдався до аналогічних дій та підвищив мита на продукцію зі США на загальну суму річного імпорту 60 мільярдів доларів.

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