Китай: науковця, який змінив гени дітей, ув'язнили на три роки

У понеділок, 30 грудня, китайського дослідника Хе Цьзянькуя суд у КНР визнав винним у незаконному здійсненні медичної діяльності та засудив до трьох років ув'язнення. Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа". Згідно із повідомленням, Цьзянькуй також має сплатити штраф у сумі три мільйони юаней (приблизно 385 тисяч євро. - Ред.). Аналогічний вирок отримали ще двоє колег дослідника.

У листопаді 2018 року Цьзянькуй, який працював в Університеті науки та технологій Шеньчженя, заявив, що змінив гени двох новонароджених дівчат-близнючок за допомогою технології, відомої під назвою CRISPR-Cas9. При цьому позитивного результату йому вдалося досягти лише в одному з семи випадків подібного втручання, яке він здійснював під час репродуктивного лікування.

У відео, яке Цьзянькуй розмістив на YouTube, він назвав метою свого експерименту прищеплення організму здатності протистояти можливому інфікуванню ВІЛ у майбутньому. Він однак не повідомив, в якій лабораторії здійснив це втручання, та заявив, що батьки близнючок відмовляються від спілкування з пресою.

Раніше, за словами самого китайського дослідника, він роками модифікував гени мишей, мавп і людських ембріонів для протидії ВІЛ, а також намагався запатентувати свої методи досліджень.

Хе Цзянькую, як повідомлялося, допомагав американський професор фізики й біоінженерії Майкл Дім. Він розповів, що взяв участь в експерименті, бо у Сполучених Штатах зміна генів заборонена. Такі дослідження не дозволяють через те, що зміни ДНК можуть передатися майбутнім поколінням і невідомо як можуть вплинути на інші гени.

Утім, немає незалежного підтвердження, що дослідження дійсно провели. Результати не перевіряли інші експерти. Публікацій у наукових журналах немає.

Після публікації відео університет Шеньчженя, Національна комісія з питань охорони здоров'я КНР і Китайське товариство науки й технологій (CAST) дистанціювалися від Хе Цзянькуя. Понад 120 китайських учених підписали лист, у якому назвали його діяльність "божевільним" експериментом над людьми. Майже одразу після публікації відео китайський уряд заборонив Цзянькую та його колегам проводити генні дослідження.