 Китай змінив підхід до обліку заражених коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Китай змінив підхід до обліку заражених коронавірусом

Інфікована людина без симптомів захворювання не вважається зараженою коронавірусом 2019-nCoV, йдеться у приписах Національної комісії охорони здоров'я Китаю. Це суперечить вказівкам ВООЗ.

China Coronavirus Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

Влада Китаю змінила методику підрахунку заражених коронавірусом 2019-nCoV. Якщо у зараженої людини відсутні симптоми захворювання, її не вважають інфікованою, випливає з нових приписів Національної комісії охорони здоров'я КНР, повідомляє агенція dpa у вівторок, 11 лютого.

Влада країни не пояснила, чим обумовлений такий крок. Точне число фактично хворих людей, яких не внесли в списки заражених, невідомо. Нова методика йде врозріз з вказівками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка вважає зараженими всіх, які показали позитивні аналізи "незалежно від демонстрації симптомів".

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Українське посольство у Китаї повідомило про евакуацію громадян України з провінції Хубей, що найбільше постраждала від коронавірусу. На лайнері Diamond Princess у Японії вірус знайшли вже у двох українців. (10.02.2020)

Десятки мільйонів людей під фактичним карантином у Китаї

Вірус 2019-nCoV поширився у понад 20 країнах на трьох континентах від початку спалаху в Ухані в кінці грудня 2019 року. Пекін обмежив транспортне сполучення спочатку зі столицею провінції Хубей, а потім з низкою мегаполісів, фактично помістивши під карантин понад 50 мільйонів осіб. Низка країн, включаючи Німеччину та Україну, почали вивозити своїх громадян з Китаю.

Понад 1000 людей стали жертвами легеневого захворювання, викликаного вірусом. Більшість випадків захворювання і летальних випадків припадає на Китай.

Звільнення через некомпетентність

11 лютого з повідомлення Центрального телебачення КНР стало відомо, що китайська влада зняла з постів секретаря комітету КПК китайської провінції Хубей (епіцентру поширення коронавірусу) і главу провінційного комітету охорони здоров'я. При цьому йшлось, що місцеві чиновники зіткнулися з серйозним тиском через демонстрацію своєї некомпетентності у боротьбі з поширенням коронавірусу. Секретар місцевого осередку Комуністичної партії визнав минулого тижня, що бездіяльність чиновників, які вчасно не відреагували та не обмежили пересування людей, тільки погіршили ситуацію.

Втім, у світі особливого розголосу набув випадок, коли помер інфікований коронавірусом китайський лікар, покараний за те, що забив на сполох щодо появи нового вірусу.

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