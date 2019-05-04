 Китай запроторює мусульманську меншину у ″концтабори″ - США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Китай запроторює мусульманську меншину у "концтабори" - США

США виступили з жорсткою критикою утримання меншини уйгурів у таборах в Китаї, провівши паралелі з нацизмом. Пекін поки що не відреагував.

Вашингтон звинувачує Пекін у дискримінації мусульманської меншини - уйгурів

Вашингтон звинувачує Пекін у дискримінації мусульманської меншини - уйгурів

Сполучені Штати у п'ятницю, 3 травня, звинуватили Китай у запроторенні понад мільйона осіб з мусульманської меншини до "концентраційних таборів", інформує агенція Reuters. Це найжорсткіше формулювання з боку США щодо ситуації з утримуванням у таборах автономної китайської провінції Сіньцзян представників етносу уйгурів та інших меншин.

Коментар з вуст представника міністерства оборони США Рендала Шрівера, котрий опікується у відомстві напрямком Азії, може посилити напругу між Вашингтоном і Пекіном, де згадані місця масового утримання людей представляють як освітні центри, покликані зменшити загрозу ісламського екстремізму.

"Китайська комуністична партія використовує служби безпеки для масового ув'язнення китайських мусульман у концентраційних таборах", - заявив Шрівер під час наради у Пентагоні. За його словами, число ув'язнених мусульман може сягнути трьох мільйонів осіб із загалом 10-мільйонної громади.

Посольство Китаю у Вашингтоні поки не відреагувало на закид. Раніше держсекретар США Майк Помпео зазначив, що організація китайцями подібних таборів "нагадує 1930-ті роки". У березні цього року губернатор провінції Сіньцзян відкинув порівняння місць для утримання уйгурів з таборами і назвав їх "тим самим, що й школи-інтернати".

DW.COM

Голова КНР пообіцяв "Новий шовковий шлях" без корупції

Китай буде активніше створювати транспортний коридор, який зв'яже його з Європою, заявив під час дводенного форуму в Пекіні лідер країни Сі Цзіньпін. (26.04.2019)  

Кінець ілюзій: Євросоюз бере жорсткий курс щодо Китаю

Європа слідом за США вирішила протистояти економічній "грі в одні ворота" Пекіна та експансії китайської моделі держкапіталізму. (09.04.2019)  

Доповідь AI: права людини, "мачо" в політиці та кампанія #MeToo

До 70-річчя хартії ООН про права людини Amnesty International опублікувала щорічну доповідь. Особливе місце у ній посідає проблема дискримінації жінок у світі. (10.12.2018)  

Реклама

Докладно

Даркнетом називають анонімну та неконтрольовану частину інтернету, яка не індексується пошуковими системами

У ФРН викрили масштабний торговельний майданчик даркнету

Німецькі слідчі затримали адміністраторів Wall Street Market - одного з найбільших торговельних майданчиків даркнету.  

Володимир Зеленський

Чого очікують від Зеленського німецькі інвестори?

Німецькі фірми позитивно оцінюють реформи, розпочаті Порошенком. Але від його наступника вони очікують більшого.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  