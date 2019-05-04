Китай запроторює мусульманську меншину у "концтабори" - США

Сполучені Штати у п'ятницю, 3 травня, звинуватили Китай у запроторенні понад мільйона осіб з мусульманської меншини до "концентраційних таборів", інформує агенція Reuters. Це найжорсткіше формулювання з боку США щодо ситуації з утримуванням у таборах автономної китайської провінції Сіньцзян представників етносу уйгурів та інших меншин.

Коментар з вуст представника міністерства оборони США Рендала Шрівера, котрий опікується у відомстві напрямком Азії, може посилити напругу між Вашингтоном і Пекіном, де згадані місця масового утримання людей представляють як освітні центри, покликані зменшити загрозу ісламського екстремізму.

"Китайська комуністична партія використовує служби безпеки для масового ув'язнення китайських мусульман у концентраційних таборах", - заявив Шрівер під час наради у Пентагоні. За його словами, число ув'язнених мусульман може сягнути трьох мільйонів осіб із загалом 10-мільйонної громади.

Посольство Китаю у Вашингтоні поки не відреагувало на закид. Раніше держсекретар США Майк Помпео зазначив, що організація китайцями подібних таборів "нагадує 1930-ті роки". У березні цього року губернатор провінції Сіньцзян відкинув порівняння місць для утримання уйгурів з таборами і назвав їх "тим самим, що й школи-інтернати".